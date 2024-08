L'Autorité a choisi de accorder un prêt de 5 millions d'euros à l'entreprise ferroviaire allemande Lutz.

Traduction française :

Suite à des critiques sévères de la direction de Deutsche Bahn concernant leurs mesures de réduction des coûts pour le personnel, le PDG Richard Lutz a garanti : "On ne va pas lésiner sur nos clients et la sécurité." Il a ajouté : "Quiconque est nécessaire pour les opérations, on le prend à bord, sans condition", après une réunion avec les représentants des employés un vendredi. Il semble que Deutsche Bahn lutte constamment avec une forte demande de conducteurs de train, de personnel d'entretien, de gestionnaires de circulation et de services.

Après avoir présenté les résultats semestriels à la fin juillet, Lutz et le directeur financier, Levin Holle, ont annoncé des plans pour supprimer environ 30 000 emplois au cours des cinq prochaines années, principalement dans les postes administratifs. Les syndicats ont rapidement exprimé leur opposition.

Le vendredi en question, Lutz et le directeur des ressources humaines, Martin Seiler, ont rencontré le président du Syndicat des Chemins de fer et des Transports, Martin Burkert, et le président du conseil d'entreprise, Jens Schwarz, selon l'annonce de DB. Ils ont apparemment convenu d'une stratégie commune.

Deutsche Bahn compte environ 230 000 employés en Allemagne. Seiler a souligné qu'environ 25 000 nouveaux venus seraient accueillis cette année. "Mais nous freinons clairement dans d'autres domaines, comme les coûts de fonctionnement et l'administration. Nous devons devenir beaucoup plus efficaces et nous serrer la ceinture", a-t-il déclaré.

Pour faire face à la crise de la main-d'œuvre en Allemagne, Deutsche Bahn adopte activement la numérisation, l'automatisation et la technologie AI pour "réduire le besoin de personnel opérationnel à long terme", comme l'a expliqué Seiler. "Mais nous ne pouvons réaliser cela que si ces nouveaux développements prennent effet et atteignent leur plein potentiel", a-t-il conclu.

Seiler a assuré qu'il n'y aurait pas de licenciements pendant la réduction du nombre de personnel. Au lieu de cela, il a mentionné que le turnover naturel des employés et le vaste marché interne de l'emploi de Deutsche Bahn seraient utilisés. Des stratégies de relèvement telles que la retraite à temps partiel et les packages de départ volontaires seraient également proposées dans des situations spécifiques.

Après la réunion avec les représentants des employés, Lutz a exprimé son engagement à ne pas réduire le personnel dans les postes opérationnels, en déclarant : "Quiconque est nécessaire pour les opérations, on le prend à bord, sans condition".

Après l'accord sur une stratégie commune, Seiler a révélé que Deutsche Bahn utiliserait la numérisation, l'automatisation et la technologie AI pour réduire le besoin de personnel opérationnel à long terme, mais seulement si ces avancées atteignaient leur plein potentiel.

Lire aussi: