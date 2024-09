L'Autorité a choisi d'assister les entreprises mentionnées ci-dessus:

Les Championnats du monde de cyclisme de Zurich ont connu un drame avec l'accident grave de la cycliste suisse junior Muriel Furrer. Selon l'Union cycliste internationale (UCI), la jeune fille de 18 ans est tombée lors de la course féminine junior et se trouve dans un état "très critique". Furrer a été transportée à l'hôpital par hélicoptère suite à un incident dans la course féminine junior sous la pluie, causant une "blessure sérieuse à la tête". La télévision publique suisse SRF a révélé que Furrer avait subi une intervention chirurgicale d'urgence en raison d'un traumatisme crânien grave. À la fois l'UCI et la Fédération suisse de cyclisme ont exprimé leur "très grande inquiétude" quant à l'état de Furrer. La cause de l'accident est encore en cours d'enquête, et les organisateurs de l'événement et l'UCI décident s'il faut poursuivre les championnats du monde de cyclisme.

D'un autre côté, les cyclistes juniors allemands ont quitté Zurich sans médaille. Caoilinn Littbarski-Gray d'Erfurt a terminé 18ème, tandis que Paul Fietzke était le meilleur classé allemand, obtenant la quatrième place. Fietzke avait auparavant remporté la médaille d'argent aux Championnats du monde à Glasgow. La course féminine junior a été remportée par la cycliste britannique Cat Ferguson dans un sprint passionnant d'un groupe de trois coureuses. Ferguson avait également remporté précédemment le titre de contre-la-montre individuel. La course masculine junior a vu le Italien Lorenzo Finn profiter d'un accident impliquant le champion danois en titre Albert Philipsen pour gagner la course en solitaire.

Le mouvement décisif dans la course féminine junior s'est produit lors du début du dernier tour sur la Zurichbergstrasse. Littbarski-Gray n'a pas réussi à maintenir son rythme et a terminé derrière, avec un différentiel de temps de 2 minutes et 25 secondes. Dans la course masculine junior, qui a également été marquée par une forte pluie, Fietzke faisait partie d'un groupe de poursuite mais a été battu pour la médaille de bronze par le coureur néerlandais Senna Remijn lors du sprint.

Malgré l'incident tragique dans la course féminine junior, les passionnés de sport ont continué à suivre les Championnats du monde de cyclisme de Zurich avec vigueur. Malgré

