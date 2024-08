- L'Automotive Aide souhaite exprimer ses opinions dans les pays où la CDU et le SPD ont des réserves

Des discussions potentielles d'alliances à Erfurt ou Dresde pourraient impliquer la fondatrice de BSW, Sahra Wagenknecht, selon les médias. Selon un entretien avec Spiegel, elle a déclaré qu'elle serait présente à la table des négociations après les élections. "Si des discussions ont lieu en Saxe et en Thuringe, nous collaborerons étroitement avec nos candidats principaux, et bien sûr, je contribuerai personnellement aussi", a-t-elle déclaré.

Le SPD s'oppose à l'ingérence étrangère

Neuf jours avant les élections régionales dans les deux régions de l'Est de l'Allemagne, cela suscite des controverses sur les configurations potentielles du gouvernement et les intentions de BSW. L'agence de presse allemande a rapporté que le chef du SPD de Thuringe, Georg Maier, a déclaré : "BSW peut Certainly choisir qui ils souhaitent accompagner. Cependant, l'ingérence étrangère n'est pas la bienvenue. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous ne accepterons pas de conditions qui ne peuvent être décidées en Thuringe. De telles conditions n'ont pas leur place dans un accord de coalition."**

Wagenknecht a établi les positions des autres partis sur la politique allemande envers l'Ukraine comme condition pour les accords de coalition potentiels après les élections régionales, ce que certains considèrent comme du chantage.**

Wagenknecht : "contribuer personnellement"

Le chef de la CDU de Thuringe, Mario Voigt, a réitéré sa position sur la question de la coalition : " Tant que Sahra Wagenknecht fait des appels pour la Thuringe depuis la Sarre, nous n'avons aucun terrain pour négocier avec BSW ". Wagenknecht a répondu : " BSW Thuringe ne recevra aucun appel de la Sarre. Je suis toujours disposée à visiter Erfurt, la Thuringe est mon chez-moi, j'ai grandi ici, j'ai de la famille ici, je suis toujours la bienvenue ici ". Wagenknecht est née à Jena, a passé une partie de son enfance dans la région et y a également étudié. Une apparition de campagne est prévue dans sa ville natale le lundi.**

Des questions sur le désir de gouverner

Wagenknecht a récemment réitéré ses conditions pour les coalitions potentielles. Elle a déclaré à dpa : " Deux tiers des citoyens rejettent le déploiement de missiles américains en Allemagne. Nous demandons simplement que le gouvernement régional représente ce que la majorité des gens désirent ". C'est l'essence de la démocratie que la volonté de la majorité prévale en politique. " Les jours où les autres partis font de la manipulation en prétendant que nous imposons des conditions intenables doivent maintenant prendre fin ", a-t-elle déclaré.**

Maier a déclaré qu'il est courant d'exclure des questions au niveau de l'État inatteignables des accords de coalition. " Madame Wagenknecht n'a aucun intérêt pour la Thuringe. Elle ne se soucie que de ses propres intérêts, qui sont inévitablement liés à l'élection fédérale ", a-t-il déclaré. Il a remis en question si Wagenknecht voulait vraiment que son parti fasse partie des gouvernements régionaux de Saxe ou de Thuringe. " C'est ainsi que cela apparaît de mon point de vue ", a-t-il déclaré, suggérant qu'elle serait plus prudente si c'était le cas.**

Plusieurs conseillers de Thuringe ont également exprimé leurs préoccupations. " Quiconque cherche à tromper les électeurs pendant la campagne électorale en les faisant croire que cette élection décide des questions de guerre et de paix ment aux électeurs ", ont déclaré 17 conseillers et maires dans un communiqué. Ils attendent des solutions aux problèmes de Thuringe.**

La CDU voit un potentiel destructeur

Les déclarations de Wagenknecht sur les structures potentielles du gouvernement ont été critiquées non seulement en Thuringe. " Les jours du Politburo sont révolus, où quelqu'un à Berlin pouvait dicter ce qui se passe localement ", a déclaré le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer (CDU). Wagenknecht a " une capacité unique (...), à détruire les choses. Elle n'a jamais réussi à construire quelque chose. Et ainsi, c'est le cas cette fois aussi ".

Il a critiqué les interventions de Wagenknecht, les alliances étranges et les lignes dessinées dans le sable. " Cette humiliation de ses propres membres localement, c'est vraiment terrible. Mais c'est aussi ce à quoi nous avons été habitués d'elle au fil des ans. "

Le candidat principal de la CDU pour les élections régionales de Brandebourg, Jan Redmann, a déclaré : " Je suis incertain si le parti de gauche entend sérieusement gouverner dans les États ". S'ils le faisaient, ils engageraient des discussions politiques au niveau de l'État. Cependant, il a " l'impression que Sahra Wagenknecht construit actuellement des positions au niveau fédéral pour empêcher les coalitions dans les États. Son objectif n'est pas de permettre des discussions exploratoires sérieuses dans les États. "

