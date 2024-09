L'automne est-il prévu pour ce week-end, ou la chaleur persistera-t-elle?

À ce jour, les modèles météorologiques montrent certaines incohérences dans leurs prévisions. Initialement, il semblait que nous pourrions assister à une baisse significative de la température à partir de jeudi, nous permettant de profiter d'un avant-goût de l'automne précoce d'ici le week-end. Cependant, une récente évaluation de la situation météorologique a conduit à une conclusion différente.

Pourquoi ce changement ?

Il y a un problème avec une potentielle baisse d'air froid au-dessus de l'Écosse en ce moment. Il s'agit d'un système de basse pression à haute altitude qui a un impact significatif sur nos patrons de température et sur notre trajectoire future.

Qu'est-ce que cela signifie ?

Le mouvement du système de haute pression dans les jours à venir déterminera si nous allons expérimenter un avant-goût de l'automne précoce d'ici le week-end ou si nous allons continuer à profiter des températures chaudes à très chaudes de la fin de l'été. Ce développement estcertainement intrigant et potentiellement impactant, compte tenu de la forte chaleur que nous subissons actuellement. Un refroidissement serait indiscutablement bienvenu pour de nombreux d'entre nous et soulagerait également d'autres préoccupations plus pertinentes par temps chaud.

Quelles sont ces préoccupations ?

Les conséquences de la sécheresse en cours dans l'est sont notables. D'ici le milieu de la semaine, le niveau 5 de danger d'incendie de forêt sera atteint dans certaines régions de l'est, telles que celles situées au-delà de l'Elbe. Même une petite étincelle ou un feu ouvert peut causer des dommages importants. Inversement, le reste du pays sera toujours affecté par un mélange d'air humide à chaud, avec certaines régions recevant des précipitations importantes, comme cela a été le cas lundi lorsque certaines tempêtes ont apporté entre 20 et 40 litres d'eau par mètre carré, entraînant des inondations.

Comment les tempêtes se dérouleront-elles ?

Les tempêtes se calmeront initialement pendant la nuit de mardi à mercredi, pour être remplacées plus tard par des tempêtes plus fortes venues du sud-ouest. Les températures resteront chaudes à tropicales, avec des températures minimales nocturnes comprises entre 13 et 21 degrés Celsius.

Et mercredi ?

Les tempêtes s'étendraient davantage, atteignant une ligne entre les Alpes - les monts Métallifères et le Schleswig-Holstein en fin d'après-midi et en soirée. Il y a un risque potentiel de temps sévère dans ces régions en raison de fortes précipitations, de grêle et de vents forts. Les précipitations dans ces régions pourraient atteindre jusqu'à 40 à 80 litres par mètre carré en peu de temps, ce qui équivaut à un mois entier de précipitations en certains endroits. Pendant ce temps, l'est restera sec et extrêmement chaud.

Quelles températures pouvons-nous anticiper ?

Après des températures initiales autour de 30 degrés au début de la semaine, le centre de chaleur se déplacera vers l'est mercredi et jeudi. Le pic sera mercredi, avec des températures locales potentiellement jusqu'à 35 degrés.

S'agit-il de températures record ?

Bien qu'il soit peu probable que le record absolu (36,5 degrés, enregistré en septembre 1911 à l'observatoire de Jena) soit battu, il s'agit toujours d'un événement exceptionnel qui pourrait établir des records individuels de la station. Cela nous place dans la fourchette des températures les plus élevées de septembre sur 70 ans.

Que suggèrent les prévisions pour les jours suivants ?

Les tempêtes sont prévues pour se déplacer vers le sud-ouest jeudi et vendredi. Le reste du pays profitera ensuite de beaucoup de soleil et d'un temps estival principalement sec avec des températures confortables d'environ 24 degrés à l'ouest et jusqu'à 32 degrés à l'est.

Et pour le week-end ?

La situation est très incertaine. Les scénarios d'automne précoce ne sont pas encore complètement exclus. La plupart des prévisions, cependant, favorisent des scénarios estivaux. Si c'est le cas, nous sommes confrontés à un temps agréable à ensoleillé, avec seulement des orages isolés - de préférence à l'ouest. Les températures seront comprises entre 24 et 31 degrés.

