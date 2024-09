- L'auteur Mia Couto obtient un prix littéraire au Mexique

Le scribe mozambicain Mia Couto a remporté le prestigieux prix littéraire FIL lors de la Foire internationale du livre de Guadalajara au Mexique. Le jury a salué le créateur de "La confession de la lionne" pour son exceptionnel talent littéraire en portugais, qui met en lumière et empathise avec les liens historiques, culturels et géopolitiques du continent africain.

Le prix généreux de 150 000 dollars (environ 135 millions d'euros) sera remis le 30 novembre lors de l'inauguration de la Foire du livre de Guadalajara, le plus grand événement littéraire du monde hispanophone. Le lauréat de 69 ans, dont le vrai nom est António Emílio Leite Couto, a également remporté le prestigieux prix Camões en 2013, la plus haute distinction littéraire du monde lusophone.

Natif de Beira, au Mozambique, et issu d'une famille portugaise, les œuvres littéraires de Couto, telles que des romans, de la poésie et des nouvelles, sont fortement influencées par des auteurs brésiliens tels que Jorge Amado et Carlos Drummond de Andrade, ainsi que par le "réalisme magique" latino-américain. Plusieurs de ses livres ont été traduits en allemand, comme "Le pays des rêveurs" (dipa, Francfort-sur-le-Main 1994) et "Sous l'arbre de frangipanier" (Unionsverlag, Zurich 2007).

Au cours de sa carrière brillante, Couto a également remporté le prix international Neustadt de littérature en 2007 et le prix Prince des Asturies de littérature en 2016. Ses œuvres littéraires, qui puisent dans une grande diversité d'influences, offrent une perspective différente sur les récits africains, en mêlant habilement la réalité et le fantastique.

Lire aussi: