- Lautern et Fürth se séparent 2 à 2.

1. FC Kaiserslautern et SpVgg Greuther Fürth se sont séparés sur un match nul 2:2 lors de la 2ème journée de la 2ème Bundesliga. La rencontre au Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern s'est soldée par un match nul 2:2 (1:2 à la mi-temps).

Fürth a pris l'avantage grâce à un penalty de Julian Green (31ème minute) et un but de Noel Futkeu (38ème). Pour Kaiserslautern, Daniel Hanslik (45+1) et l'ancien joueur de Fürth Ragnar Ache (84ème) ont égalisé.

Les deux équipes se sont étudiées au début du match, mais le rythme s'est accéléré à partir de la 20ème minute. Avant le but de Green, les Franconiens ont raté plusieurs occasions de qualité en raison des réflexes excellents du gardien de but de FCK Julian Krahl. Au milieu d'une phase de pression des Palatins, Futkeu a augmenté l'avance à 2:0 (38ème). Les Diables Rouges ont répondu par un but sur coup de pied arrêté juste avant la mi-temps.

Après la reprise, Kaiserslautern a été la meilleure équipe. L'entraîneur de FCK Markus Anfang a effectué des changements offensifs, en faisant entrer Ragnar Ache, qui a célébré son retour après des semaines d'absence pour blessure et a marqué l'égalisation contre son ancien club.

