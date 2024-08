Lauterbach va mener la bataille contre la couronne.

Karl Lauterbach est régulièrement la cible d'attaques virulentes de Wolfgang Kubicki. Dans une interview, le ministre de la Santé se défend maintenant avec des mots clairs. Il ne commente pas toutes les déclarations du politique du FDP, mais parle également de ses erreurs.

Le ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach se défend contre une attaque de Wolfgang Kubicki, vice-président du FDP, concernant les soi-disant protocoles de l'Institut Robert Koch (RKI). "Je mets en garde fermement contre la déformation du passé avec des spéculations, des insinuations et des théories du complot", a déclaré le politique du SPD dans une interview accordée au groupe de médias Funke.

Il a répondu aux questions sur le fait de savoir, par exemple, si une baisse du risque du corona par son ministère avait été empêchée au début de l'année 2022, également parce que l'introduction d'une obligation de vaccination contre le corona était en préparation à ce moment-là. Wolfgang Kubicki avait établi ce lien dans une contribution sur son site web.

Karl Lauterbach a mis en garde contre des "soupçons infondés". En février 2022, ils étaient dans une phase où des centaines de personnes décédaient encore chaque jour du corona. "Dans une telle situation, on ne peut pas baisser le risque." Le ministre a répondu à la question de savoir s'il avait présenté la pandémie comme plus dangereuse qu'elle ne l'était réellement par "Non". Il avait décrit la situation telle qu'elle apparaissait à la lumière des données et des études.

Après la publication de documents non expurgés concernant les réunions du personnel de crise du corona à l'Institut Robert Koch (RKI) par un journaliste - l'institut lui-même n'a pas encore publié les protocoles complets - Wolfgang Kubicki, vice-président du Bundestag, a réclamé des conséquences personnelles pour Karl Lauterbach.

Il accuse le ministre de la Santé d'avoir une "attitude irresponsable envers la vérité" et se réfère, entre autres, à une déclaration de Karl Lauterbach datant de mars, selon laquelle l'Institut Robert Koch avait travaillé indépendamment des instructions politiques. Karl Lauterbach ne commente pas la déclaration de Wolfgang Kubicki.

Dans l'opinion de Wolfgang Kubicki, les documents prouvent une influence politique. L'Institut Robert Koch aurait artificiellement maintenu une forte pression pandémique publique sur insistance du BMG, a écrit le politique du FDP. Dans l'interview accordée au groupe Funke, Karl Lauterbach est confronté à des passages des documents que Wolfgang Kubicki avait cités dans ce contexte, par exemple, avec le refus de la baisse du risque par le ministère.

Lauterbach nomme les erreurs centrales dans la gestion de la pandémie

Karl Lauterbach nomme les erreurs centrales dans la pandémie "Nous ne devons pas construire une contradiction artificielle entre la science et la politique", a déclaré Karl Lauterbach. La science fournit des faits, et l'évaluation a lieu ensuite dans l'échange entre les départements spécialisés de l'Institut Robert Koch et le ministère. "La responsabilité politique revient toujours au ministère fédéral de la Santé en fin de compte."

Il a défendu la politique du corona fondamentalement. Dans l'ensemble, ils avaient été prudents pour de bonnes raisons. "En Allemagne, moins de personnes sont décédées que dans la plupart de nos pays voisins, bien que nous ayons une population très âgée." Selon le ministre de la Santé, l'erreur centrale dans la pandémie était que les enfants n'avaient pas été suffisamment protégés des conséquences des fermetures d'écoles et des confinement

