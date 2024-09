Lauterbach refuse de payer une amende pour avoir sauté des consultations médicales.

Le président de l'Association nationale des médecins de l'assurance maladie obligatoire (KBV), Andreas Gassen, a proposé d'imposer une amende aux assureurs maladie en raison de la charge financière que subissent de nombreux cabinets médicaux. "Il est plus que frustrant lorsque des patients prennent rendez-vous dans des cabinets et ne se présentent pas - les cabinets ne peuvent pas reprogrammer ces rendez-vous", a déclaré Gassen à Bild.

Gassen a proposé une solution pratique : prélever une amende auprès des assureurs maladie si leurs assurés ne se présentent pas à leurs rendez-vous sans raison valable. "Dans ce contexte, l'idée de devoir programmer des rendez-vous plus rapidement et plus fréquemment est ridicule", a commenté Gassen.

Selon Bild, certains cabinets médicaux ont commencé à facturer aux patients une taxe de 40 euros pour les rendez-vous manqués sans justification, et jusqu'à 100 euros en cas de multiples absences.

La proposition de Gassen de prélever une amende auprès des assureurs maladie pourrait potentiellement réduire le nombre de rendez-vous manqués, allégeant ainsi la charge financière des cabinets médicaux. Si la mise en place de l'amende est réussie, elle pourrait inciter les patients assurés à se présenter à leurs rendez-vous programmés.

Lire aussi: