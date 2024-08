- Lauterbach: modèle national pour la région de santé de Chemnitz

Ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach (SPD) considère que la région de Chemnitz est bien positionnée pour la réforme hospitalière à venir. "Ce qui est fait ici est exemplaire pour tout l'Allemagne," a-t-il souligné lors d'une visite à la clinique de Chemnitz, en référence au projet modèle "Région de santé Sud-Ouest de Saxe". Dix-neuf hôpitaux de la région sont impliqués dans ce projet pour renforcer leurs réseaux et collaborer de plus près. En même temps, Lauterbach a promis de prendre en compte les besoins spécifiques des États fédéraux de l'Est dans la réforme hospitalière.

La ministre de la Santé de Saxe, Petra Köpping (SPD), a de nouveau mis en avant la nécessité de préserver le nombre actuel de sites hospitaliers en Saxe, qui a déjà été réduit de plus de 130 à 76. Cependant, de nombreuses cliniques luttent contre des déficits élevés. Lauterbach a également parlé de déficits chroniques que la réforme vise à résoudre. Il a déclaré que les augmentations de salaire des cliniques seraient remboursées rétroactivement cette année, mais cela entraînerait également une augmentation des cotisations d'assurance maladie, sans donner de chiffre précis.

Schaper : Les déficits des cliniques sont un échec politique

Susanne Schaper, présidente de l'État de la Gauche, a décrit les difficultés financières de nombreux hôpitaux comme un échec politique. Les employés et les patients en subissent les conséquences, a-t-elle déclaré. "C'est lamentable !" Les nouvelles coopérations comme la Région de santé Sud-Ouest de Saxe sont une étape importante, mais il faut s'assurer que tous les sites sont maintenus, au moins en tant que Centres de santé médicaux, a-t-elle expliqué.

La visite de Lauterbach à Chemnitz a également été accueillie avec une vive critique de la part des pharmaciens saxons. L'approvisionnement pharmaceutique local est sous-financé, a critiqué Thomas Dittrich, président de l'Association des pharmaciens de Saxe. Les pharmacies font face à une augmentation significative des coûts avec une rémunération stagnante, ce qui met de nombreuses pharmacies dans une situation financière précaire. Au cours des six premiers mois de l'année, 17 pharmacies supplémentaires ont fermé en Saxe, ramenant le nombre total en dessous de 900.

100 millions de nouveaux bâtiments à la clinique de Chemnitz

Mardi soir, Lauterbach a inauguré un nouveau bâtiment de la clinique de Chemnitz d'une valeur d'environ 100 millions d'euros. Le nouveau bâtiment abrite non seulement une nouvelle zone chirurgicale, mais concentre également plusieurs départements de la clinique sur le site de Flemmingstraße. La clinique de Chemnitz est l'un des trois fournisseurs de soins maximaux de Saxe et l'une des plus grandes cliniques municipales du pays. En 2023, elle a traité environ 67 300 patients en hospitalisation et en soins de jour et environ 75 000 patients externes. Le chiffre d'affaires annuel était d'environ 600 millions d'euros.

