Pandémie de Corona - Lauterbach: Les mesures de la Corona sont plus que justifiées

Le ministère fédéral de la Santé (BMG) ignore les demandes de lvice-président du FDP Wolfgang Kubicki concernant des "conséquences personnelles" pour le ministre de la Santé Karl Lauterbach (SPD) en lien avec la publication des fameuses fichiers Corona de l'Institut Robert Koch (RKI). "Le BMG ne commente pas les déclarations de M. Kubicki", a-t-il simplement déclaré sur demande.

Le ministère a également cité Lauterbach sur le sujet de "la base de décision et l'autorité de décision" comme suit : "Il n'y a rien à cacher dans les protocoles de l'Institut Robert Koch. C'est pourquoi j'ai ordonné la publication des protocoles. L'Institut Robert Koch a émis des recommandations pendant la pandémie. Cependant, la responsabilité politique incombe au ministère. Malgré la stratégie globale de prudence, plus de 50 000 personnes sont décédées du corona rien qu'en Allemagne en 2022. C'est pourquoi les mesures étaient plus que justifiées."

Kubicki voit une influence politique sur l'Institut Robert Koch

Après la publication de documents non expurgés concernant les réunions du personnel de crise corona à l'Institut Robert Koch par un journaliste, le vice-président du Bundestag Wolfgang Kubicki a réclamé des conséquences personnelles pour Lauterbach.

Il accuse le ministre de la Santé d'avoir une "attitude irresponsable envers la vérité" et se réfère, entre autres, à une déclaration de Lauterbach datant de mars, selon laquelle l'Institut Robert Koch avait travaillé indépendamment des instructions politiques. Selon Kubicki, however, les documents prouvent une influence politique. L'Institut Robert Koch a artificiellement augmenté la pression pandémique publique sur insistance du BMG, a écrit le politique du FDP.

Les protocoles n'ont pas encore été officiellement publiés

Les protocoles du personnel de crise n'ont pas encore été officiellement publiés par l'Institut Robert Koch lui-même. Un groupe autour d'un journaliste, qui compte parmi les critiques de la politique corona du gouvernement fédéral, a obtenu les documents d'une source à l'Institut, les a téléchargés sur Internet en juillet et les a également présentés lors d'une conférence de presse.

L'Institut Robert Koch a déclaré à cet égard qu'il n'avait ni vérifié ni vérifié les ensembles de données. L'Institut prévoit de publier les protocoles lui-même à une date non précisée, selon les déclarations de Lauterbach.

Les documents montrent ce que le personnel de crise a discuté lors de ses réunions régulières pendant la période corona : les chiffres d'infection actuels, la situation internationale, les vaccinations, les tests, les études ou les mesures de containment.

Le vice-président du FDP énumère des constats qui sont censés prouver l'influence

Kubicki cite des parties des documents publiés sur le net, qui, selon lui, prouvent que l'Institut Robert Koch a été influencé. Par exemple, il mentionne une entrée datée du 9 février 2022, sous le point "Évaluation du risque actuelle", qui indique : "Le moment de la publication dépend de l'approbation du BMG, pas avant la MPK du 16.02.2022. Une downgrading antérieure pourrait être interprétée comme un signal de désescalade, donc pas souhaité politiquement."

De plus, une entrée du 25 février 2022 est citée : "La réduction du risque de très élevé à élevé a été rejetée par le BMG" et une du 20 avril 2022 : "Selon le BMG, la downgrading devrait être initialement élevée et non modérée pour des raisons stratégiques."

Le virologiste Streeck demande une déclaration de Lauterbach

Le virologue de Bonn Hendrik Streeck, qui prévoit de se présenter pour la CDU aux élections fédérales de 2025, a déclaré à Bild que Lauterbach devait répondre de manière exhaustive aux allégations contre lui découlant des protocoles. Kubicki a accusé son partenaire de coalition de supprimer des findings scientifiques pour atteindre des objectifs politiques. "Une telle accusation ne peut pas rester sans réponse si Karl Lauterbach veut rester ministre de la Santé."

Spahn : Les critiques veulent "une sorte de tribunal populaire"

Kubicki a également appelé à une enquête parlementaire sur la pandémie de Corona. Le prédécesseur de Lauterbach au poste, Jens Spahn, a également commenté ce sujet dans l'ARD "Interview de la semaine". Nous devons discuter de ce qui s'est mal passé et regarder vers l'avenir pour voir ce que nous pouvons en apprendre, a déclaré le politique du

Lire aussi: