Lauterbach envisage une "saison de transformations" dans le secteur de la santé

Au cours des prochains mois, plusieurs projets de loi sur la santé sont sur le point de se conclure, en commençant par le controversé remaniement des hôpitaux. Plusieurs partis ont exprimé des préoccupations concernant l'impact sur les personnes ayant une assurance maladie obligatoire.

Le ministre fédéral allemand de la Santé, Karl Lauterbach, a plaidé en faveur de importants changements dans les soins aux patients dans les hôpitaux et les cabinets médicaux. Lauterbach a déclaré : "Nous sommes confrontés à un automne de réformes en politique de santé", lors d'un débat budgétaire au Bundestag en tant que député du SPD. L'Allemagne a un taux de mortalité plus élevé que les autres pays européens de l'Ouest et de importantes disparités en matière d'espérance de vie entre les personnes aisées et les personnes défavorisées. Ces problèmes doivent être abordés.

"Ces problèmes ne peuvent être résolus que par des réformes structurelles importantes, pas par de petits ajustements, et certainement pas par des promesses vides", a expliqué Lauterbach. Certaines des décisions clés envisagées comprennent le controversé remaniement des hôpitaux, l'amélioration des conditions pour les médecins généralistes et la stabilisation du financement des soins. Lauterbach a reconnu que les taux de cotisation sont sous pression, mais a soutenu que les citoyens ne devraient pas avoir à supporter la charge par des coupes dans les performances, car la politique a échoué à mettre en place des réformes.

La CDU et l'AfD critiquent les taxes de cotisation supplémentaires

Les propositions de Lauterbach ont été critiquées par les partis d'opposition. Le représentant de l'Union en matière de santé, Tino Sorge, a accusé Lauterbach de nier la réalité, en avertissant que la réforme hospitalière "ne fonctionnera pas en la forçant". En ce qui concerne la pression financière sur les personnes ayant une assurance maladie obligatoire, Sorge a demandé : "Combien de fois encore comptez-vous augmenter les cotisations ?" Le député de l'AfD Wolfgang Wiehle a critiqué l'augmentation des cotisations d'assurance maladie due à un gaspillage excessif dans des dépenses inutiles.

Lauterbach a souligné : "La coalition du trafic lumineux travaille en politique de santé." Il a également encouragé l'opposition à aller au-delà de leurs plaintes et à rejoindre la conversation plutôt que de se retirer dans des clichés. La spécialiste du budget des Verts, Paula Piechotta, a posé la question : "Est-il équitable de charger les assurés des coûts plutôt que les contribuables dans la réforme hospitalière ?"

Le porte-parole du budget du FDP, Karsten Klein, a également critiqué, en se concentrant sur les États fédéraux, que ceux qui plaident pour une augmentation de la dépense du système hospitalier devraient ouvertement plaider pour des taux de cotisation plus élevés. L'expert en santé du SPD, Heike Baehrens, a déclaré : "La capacité de payer des cotisants devrait avoir une limite." Lauterbach a précédemment laissé entendre que des augmentations de cotisations pourraient être à l'horizon d'ici 2025.

Lauterbach retourne en séance plénière

Après son discours, le ministre a quitté la salle plénière - ce qui a entraîné des rappels. Suite à la protestation de l'Union citant un rendez-vous à la Chancellerie, l

Lire aussi: