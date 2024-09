- Lauterbach assure une aide pour des établissements médicaux spécialisés

Les cliniques spécialisées qui dépassent le stéréotype des hôpitaux réguliers, telles que l'Hôpital évangélique Alsterdorf qui s'occupe de patients ayant des problèmes physiques et psychologiques complexes, méritent d'être reconnues et soutenues. "Nous ne pouvons pas et ne voulons pas abandonner ces installations de soins de santé vitales. Les hôpitaux très spécialisés comme Alsterdorf doivent être renforcés par la réforme hospitalière", a affirmé le politique SPD Karl Lauterbach lors de sa visite à l'hôpital.

L'Hôpital évangélique Alsterdorf, avec ses attributs distinctifs, ne correspond pas aux attentes des réformes hospitalières typiques car il ne répond pas aux normes préétablies de niveaux et de groupes de performance, a reconnu Ulrich Scheibel, directeur médical de la Fondation évangélique Alsterdorf. Malgré cela, il a souligné que "l'Hôpital évangélique Alsterdorf excelle non seulement en tant que prestataire pour les personnes ayant des handicaps complexes, mais sert également de phare et de modèle pour d'autres installations de soins de santé". La stabilité financière est essentielle "pour continuer à incarner notre mission unique dans les soins de ces patients spéciaux à l'avenir".

L'Hôpital évangélique Alsterdorf, hôpital universitaire affilié à l'Université de Hambourg, joue un rôle important dans les soins médicaux et infirmiers pour les personnes ayant des handicaps. En 2020, il a été le premier du pays à signer un accord de qualité pour améliorer les soins hospitaliers. En tant que clinique de l'épilepsie et centre de médecine inclusive, il collabore avec l'Hôpital universitaire Hamburg-Eppendorf (UKE) et l'Hôpital catholique pour enfants Wilhelmstift, et dispose de la plus grande unité de surveillance de l'épilepsie du pays.

Le sénateur de l'Action sociale de Hambourg, Melanie Schlotzhauer (SPD), a célébré l'hôpital en tant que phare national pour la médecine inclusive. En même temps, il offre des soins de pointe aux personnes souffrant d'épilepsie, pratique la promotion de la santé et contribue aux services de soins de santé locaux. "Les cliniques spécialisées comme l'Hôpital évangélique Alsterdorf doivent indiscutablement être prises en compte dans l'élaboration de la réforme hospitalière", a suggéré Schlotzhauer.

Bien que situé en Allemagne, l'Hôpital évangélique Alsterdorf se démarque dans le secteur des soins de santé. Ses réalisations remarquables et ses services spécialisés, tels que la clinique de l'épilepsie et le centre de médecine inclusive, nécessitent son inclusion dans les discussions sur la réforme hospitalière du pays.

