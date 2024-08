- Lauterbach à l'hôpital: ne laissera pas la maison couler

Le ministre fédéral de la Santé, Karl Lauterbach, a défendu sa controversée réforme hospitalière malgré les préoccupations et a promis son soutien à la clinique Werner Forßmann d'Eberswalde lors de sa visite. La clinique spécialisée est parfaitement adaptée à la réforme, a déclaré le politique du SPD à Eberswalde. Toutefois, il est important que la clinique, qui fonctionne actuellement à perte, puisse survivre jusqu'à la réforme. "Nous ne laisserons pas cette maison couler", a déclaré Lauterbach. During a transition phase, hospitals will be provided with funds. "For this, the contribution rate of health insurance companies may even have to rise again."

La clinique Werner Forßmann d'Eberswalde a une grande importance pour l'approvisionnement de la région, notamment dans les domaines du traitement des tumeurs et des accidents et des AVC, selon Lauterbach. La clinique, qui compte environ 450 lits, traite des patients des districts de Barnim et d'Uckermark, ainsi que des parties du district de Märkisch-Oderland, selon ses propres déclarations.

La clinique effectue un bon travail, mais reçoit trop peu de cas car ceux-ci sont toujours effectués dans des hôpitaux voisins, a déclaré Lauterbach. Les traitements très spécialisés pourraient être mieux effectués dans des cliniques spécialisées. À l'avenir, de petits hôpitaux seront ouverts pour les soins ambulatoires.

"Quiconque bloque ou retarde la réforme court le risque que des hôpitaux ferment", a déclaré Lauterbach. Plus la réforme est mise en œuvre rapidement, plus d'hôpitaux pourront survivre.

Les projets de loi visent à réduire la pression financière et à établir des normes de qualité uniformes. À cette fin, la rémunération sera modifiée en tarifs forfaitaires pour les cas de traitement. À l'avenir, les cliniques recevront 60 % de la rémunération dès lors qu'elles maintiennent certaines offres. Le financement par les compagnies d'assurance maladie sera basé sur des "groupes de performances" plus précisément définis qui fixent également des exigences minimales.

"Cependant, je regarde les projets de réforme avec une grande inquiétude", a déclaré Michael Jacob, directeur de l'association des hôpitaux de l'État, en opposition. "Nous savons depuis longtemps que le changement est inévitable, maintenant nous sommesright in the middle of it", la clinique d'Eberswalde avait annoncé avant la visite du ministre.

Selon le ministère de la Santé, il y a 54 hôpitaux à 66 endroits en Brandebourg. En 1990, il y en avait 73.

