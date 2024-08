- Lauterbach à l'hôpital: ne laissera pas la maison couler

De nombreux directeurs de clinique regardent avec anxiété vers l'avenir. La situation économique des hôpitaux est précaire. Même la clinique Werner Forssmann d'Eberswalde travaille pour écrire à nouveau des chiffres noirs. "Nous savons depuis des années que le changement est inévitable, maintenant nous sommes en plein dedans", a annoncé l'hôpital. La direction a discuté des besoins financiers et des perspectives d'avenir avec le ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach** (SPD).

"Que cette maison ne sombre pas"

Le politique du SPD a défendu sa réforme contestée des hôpitaux contre les préoccupations et a promis son soutien à la clinique lors de sa visite. La clinique spécialisée est taillée sur mesure pour la réforme, a déclaré Lauterbach. Cependant, il est important que la clinique, qui est en déficit, puisse également survivre jusqu'à la réforme. "Nous ne laisserons pas cette maison sombrer", a dit Lauterbach. During a transition phase, funds will be provided to hospitals. "Pour cela, le taux de contribution des compagnies d'assurance maladie pourrait devoir augmenter à nouveau."

La clinique Werner Forssmann d'Eberswalde a une grande importance pour l'approvisionnement de la région, surtout dans les domaines des soins tumoraux, des accidents et des AVC, a déclaré Lauterbach. La clinique, qui compte environ 450 lits, traite des patients des districts de Barnim et d'Uckermark, ainsi que des parties du district de Märkisch-Oderland.

L'hôpital doit puiser dans ses réserves

Cependant, la situation financière est tendue : "Un résultat global équilibré n'a été possible l'an dernier qu'en activant des réserves de bilan", a annoncé la GLG Werner Forssmann Clinic. Elle est en cours de consolidation.

La clinique effectue un excellent travail, mais elle reçoit trop peu de cas car ils sont toujours effectués dans des hôpitaux voisins, a déclaré Lauterbach. Les traitements hautement spécialisés pourraient être mieux effectués dans des cliniques spécialisées. À l'avenir, de petits hôpitaux seront ouverts pour les soins ambulatoires, selon le ministre.

Lauterbach fait appel : Ne bloquez pas la réforme

"Quiconque bloque ou retarde la réforme court le risque que des hôpitaux fassent faillite", a argumenté Lauterbach. Plus la réforme est mise en œuvre rapidement, plus d'hôpitaux pourront survivre. Lauterbach a visité la clinique avec l'État-secrétaire au ministère de la Santé, Antje Töpfer (Verts).

La réforme vise à réduire la pression financière et à ancrer des règles de qualité uniformes. À cette fin, la rémunération pour les cas de traitement sera modifiée en forfaits. À l'avenir, les cliniques recevront 60 % de la rémunération rien que pour maintenir certaines offres. La base de financement par les compagnies d'assurance maladie sera définie plus précisément "groupes de performances" qui fixent également des exigences minimales.

Cependant, il y a aussi la crainte que des gaps dans l'offre puissent survenir à l'avenir, par exemple dans les régions rurales, et que les patients doivent voyager sur de longues distances.

Association d'hôpitaux : "Procédure standard" non sensée

"Je regarde les plans de réforme avec une grande inquiétude", a déclaré le directeur général de l'association d'hôpitaux de l'État, Michael Jacob. Nous ne sommes pas contre une réforme. Cependant, il considère les plans actuels non adaptés au paysage hospitalier des régions rurales. Il a appelé à plus de marge de manœuvre pour les États et pas un corset rigide. "Ce qui s'applique à l'Uckermark n'a pas nécessairement à s'appliquer à la Lusace ou à la zone dense de Potsdam", a déclaré Jacob. "Procédure standard" n'est pas adaptée. Les États ont besoin de plus de mains libres pour permettre aux cliniques, par exemple, d'offrir plus de services ambulatoires.

Politicien de la CDU : La visite de l'hôpital ne devrait pas devenir un voyage longue distance

"J'espère sincèrement que le ministre de la Santé, grâce à sa visite à Eberswalde, réalise que la réforme ne réussira pas avec une seule perspective urbaine. Une visite à l'hôpital ne devrait pas se transformer en voyage longue distance", a déclaré Michael Schierack, porte-parole de la santé de la faction parlementaire de la CDU de l'État. "Pour nous, la distance est un facteur de qualité important qui n'est pas suffisamment pris en compte dans les plans actuels."

Selon le ministère de la Santé, il y a 54 hôpitaux à 66 emplacements en Brandebourg. En 1990, il y en avait 73.

La clinique Werner Forssmann, située à Eberswalde, dessert une zone importante

Lire aussi: