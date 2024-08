L'Australie supporte le froid de l'hiver.

Canicules historiques en Australie : Des pans entiers du continent subissent des températures caniculaires bien au-delà des normes saisonnières depuis plusieurs jours, même en plein hiver austral dans l'hémisphère sud.

À peine à l'aube de l'automne en Australie, selon les autorités météorologiques de Melbourne, le mercure refuse de descendre en dessous de niveaux inhabituellement élevés. Cette vague de chaleur est prévue pour se poursuivre au moins jusqu'au week-end, selon le Bureau de Meteorologie d'Australie (BOM). La population est invitée à se préparer à des chaleurs anormales et à des températures inhabituelles, selon les déclarations de Pieter Claassen, porte-parole du BOM.

Ce ne sont pas seulement les régions tropicales isolées du nord-ouest et du nord de l'Australie qui sont touchées par cette vague de chaleur, mais même l'État densément peuplé du Queensland connaît des journées interminables de chaleur inhabituelle. Par exemple, la semaine dernière à Brisbane, le thermomètre a dépassé les 30 degrés Celsius. D'ordinaire, les mois de mai à septembre marquent la période la plus fraîche dans l'hémisphère sud.

La station météorologique de Yampi Sound sur la côte nord-ouest a même rapporté des températures allant au-delà de 40 degrés Celsius. Récemment, la température hivernale la plus élevée jamais enregistrée en Australie a été mesurée à un frissonnant 41,6 degrés Celsius à l'ombre sous un soleil de plomb.

"Les températures enregistrées à la station de Yampi Sound sont vraiment exceptionnelles, et nous observons des valeurs très élevées dans d'autres stations à travers l'Australie également", confirme le présentateur météo de ntv Karim Belbachir. À Brisbane, sur la côte est de l'Australie, la température maximale moyenne quotidienne d'août se situe habituellement autour de 21,7 degrés.

"Dans certaines régions du sud, du centre et de l'ouest du Queensland, nous pourrions assister aux journées les plus chaudes d'août depuis 2009", a déclaré le spécialiste de la météo du BOM, Pieter Claassen, qui a également laissé entendre que des températures record pourraient être enregistrées dans certaines zones. Cette tendance est également observable dans le Territoire du Nord.

L'ampleur de cette vague de chaleur estivale est clairement visible sur les cartes météo. Cette année, la chaleur inhabituelle s'est étendue jusqu'aux régions les plus au sud, incluant diverses stations météo dans l'outback jusqu'à Oodnadatta ou Andamooka, qui ont enregistré des "records hivernaux" sans précédent. Dans ces régions peu arrosées, les températures ont dépassé les 35 degrés Celsius, alors que des températures plus fraîches sont habituellement attendues à cette période de l'année.

La vague de chaleur a également atteint la paisible ville de Birdsville, au cœur du pays, perturbant la vie quotidienne. "De nombreux résidents cherchent refuge dans des sanctuaires climatisés à l'intérieur", déclare la chaîne de télévision australienne ABC, citant un résident local qui transporte des touristes dans l'outback. "Nous ne nous attendrions pas à ce genre de temps ici avant mi-septembre."

La station météorologique locale de Birdsville a confirmé cela en enregistrant 38,4 degrés Celsius, le jour d'août le plus chaud jamais enregistré, dimanche dernier. "Les températures sont plus semblables à celles observées pendant l'été australien", a déclaré le bureau météorologique de Melbourne. Despite a swift drop in temperatures at night, the phenomenon has yet to be officially labeled as a heatwave.

Interestingly, the public and the authorities alike in Australia are taken aback by these unusually high temperatures. However, the Government's Heat Warning Service has not initiated its operations yet, launching its operations only at the start of the Australian summer season "around early October."

The government's Heat Warning Service typically starts operating in early October, but with the current temperatures, there's a growing anticipation for an early activation. Other meteorological stations across Australia, besides Yampi Sound, are also reporting unusually high temperatures.

Lire aussi: