L'Australie propose d'établir un âge minimum obligatoire pour participer aux plateformes de médias sociaux.

Le gouvernement australien envisage d'instaurer un seuil d'âge minimal pour l'utilisation des plateformes de médias sociaux, s'inquiétant des effets néfastes potentiels sur la santé mentale et physique des enfants. Cette proposition a suscité des critiques de la part des défenseurs des droits numériques, qui craignent qu'elle ne pousse les activités en ligne préjudiciables à se dérouler sous le radar.

Le gouvernement de tendance gauche du Premier ministre Alan Jones prévoit de mener un essai de vérification de l'âge avant la mise en place de restrictions d'âge sur les plateformes de médias sociaux cette année.

Jones n'a pas révélé l'âge spécifique, mais a laissé entendre qu'il pourrait se situer entre 14 et 16 ans.

"Je préférerais voir les enfants s'adonner à des activités physiques comme le sport et les loisirs plutôt que d'être collés à leurs appareils", a déclaré Jones à la Corporation australienne de radiodiffusion.

Il a également reconnu que les médias sociaux ont un impact négatif sur les interactions sociales, positionnant ainsi son administration comme prenant des mesures actives pour protéger les enfants des effets néfastes du domaine numérique.

La législation proposée placerait l'Australie parmi les pionniers mondiaux en matière d'imposition de restrictions d'âge sur les médias sociaux, les tentatives précédentes, telles que celles de l'Union européenne, ayant rencontré des résistances en raison des préoccupations concernant l'ingérence dans les droits en ligne des mineurs.

Meta (anciennement connu sous le nom de FACEBOOK), le propriétaire de Facebook et Instagram, qui respecte un âge minimal auto-imposé de 13 ans, souligne l'importance de donner du pouvoir aux jeunes et d'équiper les parents d'outils pour surveiller leurs activités plutôt que de limiter l'accès.

Google, le propriétaire de YouTube, n'a pas commenté la question, et TikTok n'était pas disponible pour un commentaire immédiat.

L'Australie compte l'une des populations les plus connectées numériquement dans le monde, avec environ 80 % de ses 26 millions d'habitants actifs sur les plateformes de médias sociaux, selon les rapports du secteur. Une étude de 2023 de l'Université de Sydney a montré que trois quarts des adolescents australiens âgés de 12 à 17 ans utilisaient YouTube ou Instagram.

Jones a annoncé la mesure proposée de restriction d'âge dans le cadre d'une enquête parlementaire sur l'impact des médias sociaux sur la société, qui a présenté des témoignages mettant en évidence des problèmes de santé mentale chez les jeunes.

Cependant, l'enquête a également soulevé des préoccupations concernant les conséquences imprévues des limites d'âge, notamment l'incitation à la conduite clandestine des activités en ligne parmi les jeunes.

"Cette mesure hâtive... constitue une menace en empêchant les jeunes de participer à un environnement numérique constructif et sain, ce qui pourrait les conduire vers des espaces en ligne moins régulés et inférieurs", a affirmé Daniel Angus, directeur du Centre de recherche sur les médias numériques de la Queensland University of Technology.

Le commissaire à la sécurité en ligne de l'Australie a mis en garde dans sa soumission de juin à l'enquête que les stratégies basées sur les restrictions pourraient limiter l'accès des jeunes aux soutiens cruciaux, les poussant vers "des plateformes non principales moins régulées".

Le commissaire a réaffirmé récemment qu'il "collaborera avec les parties prenantes dans divers secteurs pour affiner la stratégie de l'Australie contre les préjudices en ligne", qui peuvent présenter des risques sur diverses plateformes et dans différentes catégories d'âge, avant et après les années de mi-adolescence.

DIGI, une association industrielle représentant les plateformes de médias sociaux, a exhorté le gouvernement à tenir compte des "voix d'experts", tels que le commissaire à la sécurité en ligne, les spécialistes de la santé mentale et les groupes marginalisés, afin d'éviter de contraindre involontairement les jeunes dans des coins isolés et moins visibles d'Internet.

En réponse à ces préoccupations, les entreprises technologiques comme Meta et Google ont plaidé en faveur de l'éducation des enfants et de la fourniture d'outils de contrôle parental plutôt que de mettre en place des restrictions d'âge.

L'industrie technologique surveille de près la décision du gouvernement australien, car le respect de politiques d'âge plus strictes pourrait entraîner un déplacement des activités préjudiciables vers des plateformes moins régulées.

Lire aussi: