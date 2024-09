Uniquement accès à Internet autorisé à partir de l'âge de 16 ans. - L'Australie établit un âge minimum obligatoire pour les réseaux sociaux

Le gouvernement australien prévoit de limiter l'accès des enfants et des jeunes aux plateformes de médias sociaux à partir d'un certain âge à l'avenir. Cet âge pourrait se situer entre 14 et 16 ans, selon une annonce du Premier ministre Anthony Albanese, sans précision de chiffre exact.

Dans cette optique, un projet de loi sera présenté au Parlement cette année. Le Premier ministre a exprimé sa préoccupation quant à l'impact négatif des plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Instagram, TikTok et autres sur les jeunes, comme rapporté dans les médias.

Les experts ont émis des réserves.

Les aspects techniques de la mise en œuvre de cette restriction restent flous. Le gouvernement australien explore actuellement différentes options pour vérifier l'âge des utilisateurs et obtenir le consentement parental en ligne.

"Je veux que les jeunes profitent de leur enfance", a déclaré Albanese, âgé de 61 ans. "Nous savons que les médias sociaux causent des dommages et éloignent les jeunes des amitiés authentiques et des expériences", a-t-il ajouté. "Les parents veulent que leurs enfants s'adonnent à des activités en plein air, comme les sports, plutôt que d'être scotchés à leur téléphone – et je suis d'accord."

L'opposition soutient également cette initiative, proposant une limite d'âge de 16 ans. "Les enfants méritent de grandir sans être exposés au potentiel environnement nuisible des médias sociaux", a déclaré David Coleman, porte-parole en communication du Parti libéral.

Cependant, des objections sont formulées par des psychologues.

Des critiques comme Carly Dobson, présidente de la Société psychologique australienne, estiment que cette interdiction ne traite pas la cause profonde du problème. "C'est une solution simple à un problème complexe et profondément ancré", a-t-elle déclaré à l'agence de presse AAP. "Il y aura toujours du discours haineux et du contenu discriminatoire en ligne, et les enfants continueront d'être ciblés par des campagnes publicitaires."

Il est également important de considérer que les médias sociaux peuvent offrir des expériences positives aux groupes marginalisés, tels que les jeunes LGBTQI, les jeunes réfugiés et les personnes handicapées. "Ils trouvent un sentiment d'appartenance en ligne s'ils ne rencontrent pas l'acceptation à l'école ou dans leurs communautés", a souligné Dobson.

Des préoccupations concernant la protection des données ont également été soulevées.

Des experts ont exprimé des préoccupations quant à la protection des données suite aux premières propositions de restriction d'âge. Si les parents doivent maintenant fournir l'âge de leurs enfants pour donner leur consentement, il pourrait y avoir des problèmes de protection des données, a averti Daniel Angus, professeur de communication numérique à l'Université du Queensland of Technology, dans une interview avec la station ABC. De plus, les plateformes de médias sociaux pourraient trouver des moyens de contourner l'interdiction.

De même, Belinda Barnett, enseignante à l'Université Swinburne, a exprimé son soutien à une restriction d'âge tout en soulevant des préoccupations concernant les problèmes de confidentialité. "En tant que parent et chercheuse en médias sociaux, je pense que limiter l'accès aux médias sociaux pour les jeunes est une bonne idée. Cependant, il est virtually impossible de mettre en place une telle restriction sans collecter des données personnelles que nous ne souhaitons peut-être pas divulguer aux plateformes de médias sociaux", a-t-elle déclaré.

Cependant, Albanese maintient que la sécurité et le bien-être des jeunes doivent rester la priorité absolue. "C'en est assez", a-t-il insisté. "Les plateformes de médias sociaux et les plateformes numériques doivent assumer leurs responsabilités sociales."

Une initiative similaire est étudiée en Australie-Méridionale, où l'accès aux réseaux sociaux ne sera autorisé qu'aux personnes âgées de 14 ans et plus. Pour les personnes âgées de 14 et 15 ans, le consentement parental sera toujours obligatoire.

Comparaison des réseaux sociaux à des substances nuisibles

Si les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok représentent des risques pour les jeunes, elles devraient prendre des mesures pour limiter l'accès, a suggéré Peter Malinauskas, Premier ministre d'Australie-Méridionale, dans les médias. Tout comme pour les cigarettes et l'alcool, les gouvernements doivent intervenir pour protéger les enfants des produits nuisibles.

