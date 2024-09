L'Australie est frappée par des inondations, des tempêtes et une chaleur torrentielle.

Récemment, les observations météorologiques ont révélé des températures caniculaires dans les régions occidentales et septentrionales de l'Australie, battent les records de chaleur antérieurs. Maintenant, la partie sud du pays est confrontée à ses propres extrêmes. Des tempêtes violentes causent des ravages sur les structures, avec des pluies torrentielles entraînant des inondations importantes dans de nombreuses régions, même les grands centres urbains comme Melbourne et Sydney ne sont pas épargnés.

En Tasmanie et dans l'État de Victoria, y compris la ville animée de Melbourne, plus de 100 000 habitants ont temporairement perdu l'électricité, selon ABC News. Les agriculteurs de la Tasmanie du Nord, comme Chris Kilby de Westwood, ont décrit les vents comme "simplement exécrables", la tempête arrachant les toits et déracinant les arbres. Tragiquement, une femme de 63 ans a perdu la vie après qu'un arbre ait écrasé une maison de vacances à Moama, une ville située à la frontière entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria.

Sydney a également été touché : plus de trente vols ont été perturbés à l'aéroport en raison de la tempête, avec seulement une piste opérationnelle signalée par "Sky News Australia".

Chaleur accablante dans l'ouest et le nord

Cependant, un contraste saisissant avec ces modèles météorologiques est observable en Australie occidentale et dans le Territoire du Nord, où les jours derniers ont établi de nouveaux records de chaleur - c'est l'hiver en Australie.

Dans l'une des destinations touristiques populaires de l'Australie, Kimberley, une température étouffante de 41,5 degrés Celsius a été enregistrée à la station météorologique de Yampi Sound la semaine dernière, battant le record de la saison pour cet endroit. Pour aggraver la situation, les températures d'août en Australie ont été enregistrées comme les plus élevées depuis le début des relevés, selon Weatherzone. Le changement climatique semble faire peser un lourd tribut sur le pays.

