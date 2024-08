- L'Australie contre la drogue: plus de 1.600 arrestations

Les autorités australiennes ont arrêté plus de 1 600 suspects potentiels lors d'une importante opération anti-trafic de drogue et de criminalité organisée. Baptisée Opération Vitreux, cette initiative s'est déroulée du 19 au 23 août et visait à réduire l'accessibilité aux substances illicites dans tout le pays, selon les communiqués des forces de l'ordre locales et régionales.

Les autorités ont saisi environ 1 400 kilogrammes de drogues et environ 2 500 plants de cannabis, évaluant leur valeur combinée à environ 93 millions AUD (environ 56 millions EUR). Les narcotiques saisis comprenaient de l'héroïne, de la méthamphétamine, de la cocaïne, du MDMA et de la kétamine. Dave Cowan de Victoria Police a qualifié les résultats de l'opération de "sans précédent", soulignant l'appétit apparent pour les drogues interdites en Australie.

Croissance des nitazènes

Le cannabis et la méthamphétamine restent les drogues les plus populaires en Australie. Cependant, la Commission criminelle australienne (ACIC) a signalé une tendance à la hausse de la consommation de nitazènes. Il s'agit de opioïdes synthétiques très puissants non approuvés pour la consommation humaine. Il y a eu une augmentation des décès par surdose, et les nitazènes ont été détectés en présence d'autres substances.

L'importante opération a abouti à l'arrestation d'individus impliqués dans le trafic de drogues, notamment de nitazènes, qui ont montré une tendance à la hausse en matière de consommation et sont liés à une augmentation des décès par surdose. La saisie de substances prohibées lors de l'Opération Vitreux comprenait des lots de nitazènes.

