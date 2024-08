L'Australie connaît le pic hivernal avec 41,5 degrés

41,5 degrés Celsius est une température à laquelle certaines régions du monde pourraient devoir s'adapter à l'avenir, mais pas en hiver. Cette température est actuellement enregistrée de manière excessive, de manière inhabituelle, pendant l'hiver en Australie. Des chaleurs encore plus extrêmes pourraient être à l'horizon.

Des régions d'Australie battent actuellement des records de chaleur - étonnamment, c'est l'hiver en Australie. La station météorologique de Yampi Sound dans la région du Kimberley, une destination touristique de l'ouest de l'Australie, a enregistré un température sans précédent de 41,5 degrés Celsius, selon Weatherzone. Ce chiffre est le plus élevé jamais enregistré pendant cette saison.

Le précédent record de l'hiver en Australie, datant de 2020, était de 41,2 degrés. D'autres endroits en Australie-Occidentale ont également connu des températures dépassant les 40 degrés, et il n'y a pas de signe de refroidissement dans les jours à venir.

Des températures inhabituellement élevées touchent également d'autres parties du pays, comme le Territoire du Nord voisin, où un nouveau record de 40 degrés pourrait être confirmé à la station de Bradhsaw plus tard dans la journée. Ce record national suit un record dans l'Australie-Méridionale samedi dernier, où 39,4 degrés ont été enregistrés dans la ville d'Oodnadatta, soit 3 degrés de plus que le précédent record de l'état en hiver.

Même la célèbre ville de l'Outback d'Alice Springs devrait atteindre des températures hivernales inhabituellement élevées de 37 degrés d'ici la fin de la semaine, selon ABC. Le précédent record était de 35,2 degrés Celsius, enregistré en 2009.

Une vague de chaleur est attendue pour balayer l'intérieur et se diriger vers la côte est plus tard dans la semaine, car aucun front froid de l'océan austral ne atteint l'Australie. Cela pourrait potentiellement battre des records d'hiver dans les États de Nouvelle-Galles du Sud, avec la capitale Sydney, et du Queensland. Dans la ville de Roma, à environ 500 kilomètres à l'ouest de Brisbane, les températures étaient déjà 11 degrés au-dessus de la moyenne pour août au début de la semaine. L'Australie est particulièrement vulnérable au changement climatique et rencontre fréquemment des conditions météorologiques extrêmes.

La chaleur inhabituelle pendant l'hiver en Australie a conduit à l'enregistrement de la température la plus élevée jamais vue de 41,5 degrés Celsius pendant cette saison à Yampi Sound. Cette vague de chaleur est prévue pour balayer l'intérieur et se diriger vers la côte est, potentiellement battant des records d'hiver dans des endroits comme Sydney et le Queensland.

Lire aussi: