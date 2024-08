- L'Australie connaît des vagues de chaleur sans précédent en hiver, établissant de nouveaux records de température.

En certaines régions d'Australie, des records de chaleur sont actuellement battus, ce qui est plutôt inhabituel étant donné que c'est l'hiver glacial dans le pays. Dans la région touristique appréciée de Kimberley, à l'ouest, le service météorologique Weatherzone a annoncé une température étonnante de 41,5 degrés Celsius à Yampi Sound en après-midi (heure locale). Il s'agit du record de température le plus élevé jamais enregistré pendant cette saison.

Le précédent record de l'hiver en Australie, établi en 2020, était de 41,2 degrés. Plusieurs endroits en Australie-Occidentale ont signalé des températures dépassant les 40 degrés, sans signe de répit à l'horizon dans un proche avenir.

Les températures anormalement élevées affectent également d'autres régions du pays, comme le Territoire du Nord adjacent. La station Bradhsaw pourrait bientôt confirmer un nouveau record de 40 degrés. Les météorologues s'attendent également à des températures bien au-delà de la normale pour cette saison dans la célèbre ville d'Outback d'Alice Springs, avec des températures atteignant 37 degrés d'ici la fin de la semaine, selon ABC News.

Une vague de chaleur est prévue pour se déplacer vers l'est du pays cette semaine, ce qui pourrait entraîner la rupture de nouveaux records d'hiver dans le Nouveau-Galles-du-Sud, où se trouve Sydney, et dans le Queensland. À Roma, à environ 500 kilomètres à l'ouest de Brisbane, les températures étaient déjà 11 degrés plus élevées que la moyenne de août au début de la semaine. L'Australie, connue pour sa vulnérabilité aux changements climatiques, est souvent confrontée à des conditions météorologiques extrêmes.

La vague de chaleur inhabituelle en Australie affecte également le Territoire du Nord, avec la station Bradhsaw qui pourrait bientôt confirmer un nouveau record de 40 degrés. Malgré l'hiver glacial, le climat en Australie enregistre des records de chaleur sans précédent, avec des températures dans certaines régions prévues pour dépasser les moyennes d'hiver.

