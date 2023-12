L'Australie annule le visa d'entrée de Novak Djokovic dans le pays

Djokovic, numéro un mondial du tennis masculin, n'a pas révélé publiquement son statut vaccinal, mais lors d'une conférence de presse jeudi, le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré qu'il "ne disposait pas d'une exemption médicale valable" à l'obligation de vaccination imposée à tous les arrivants.

"L'entrée avec un visa nécessite une double vaccination ou une exemption médicale", a déclaré M. Morrison. "On m'a informé qu'une telle exemption n'existait pas et que, par conséquent, il est soumis aux mêmes règles que tout le monde.

"De nombreux visas sont accordés. Si vous avez un visa et que vous êtes doublement vacciné, vous êtes le bienvenu ici", a-t-il ajouté. "Mais si vous n'êtes pas doublement vacciné et que vous n'êtes pas résident ou citoyen australien, vous ne pouvez pas venir.

Le joueur de 34 ans s'est rendu à Melbourne après que les organisateurs du tournoi, en collaboration avec le ministère de la santé de l'État de Victoria, eurent déclaré qu'il avait obtenu une exemption médicale pour jouer, mais il a été bloqué à la frontière et on lui a dit qu'il n'avait pas satisfait aux règles d'entrée requises.

Le ministre de la santé, Greg Hunt, a déclaré jeudi qu'il appartenait à Djokovic de faire appel de la décision - "mais si un visa est annulé, quelqu'un devra quitter le pays".

L'équipe juridique de Djokovic a demandé une injonction urgente contre la décision des forces frontalières australiennes d'annuler son visa. La Cour fédérale du pays a ajourné la décision jusqu'à lundi pour savoir s'il sera autorisé à rester en Australie ou s'il sera expulsé, selon Reuters et le radiodiffuseur public ABC.

Djokovic restera en Australie jusqu'au lendemain, le temps que l'injonction soit examinée par les tribunaux, a rapporté ABC.

Jeudi, des partisans de Djokovic se sont rassemblés devant le Park Hotel de Melbourne, où il aurait été transféré après avoir été détenu à l'aéroport, selon les chaînes Seven Network et Nine News, affiliées à CNN. L'hôtel était autrefois utilisé comme hôtel de quarantaine Covid-19 pour les voyageurs de retour au pays, mais il est maintenant utilisé comme centre de détention pour les demandeurs d'asile et les réfugiés.

Djokovic a déjà exprimé son opposition aux vaccins obligatoires contre le Covid-19, déclarant qu'il était personnellement "opposé à la vaccination" lors d'un chat en direct sur Facebook. Il a contracté le virus en juin 2020, mais depuis, aucune réinfection n'a été signalée.

Cette controverse survient alors que l'Australie est confrontée à une épidémie de plus en plus importante, après avoir enregistré un nombre record de nouveaux cas quotidiens pendant plusieurs jours d'affilée.

Les organisateurs du tournoi avaient précédemment déclaré que le Serbe, qui tente de battre le record du plus grand nombre de titres masculins du Grand Chelem en simple, avait bénéficié d'une exemption médicale pour participer au prestigieux tournoi de tennis.

Cette exemption a suscité la controverse lorsque Djokovic s'est rendu à Melbourne mercredi.

Selon les médias australiens The Age et The Sydney Morning Herald, l'Australian Border Force (ABF) a contacté le gouvernement de l'État de Victoria après avoir pris connaissance d'un problème concernant le visa soumis par l'équipe de Djokovic alors qu'il était en route pour le pays.

L'ABF a confirmé dans un communiqué que le visa du joueur de 34 ans avait été annulé pour n'avoir pas fourni les preuves nécessaires à l'entrée dans le pays.

"Les forces frontalières australiennes continueront de veiller à ce que les personnes qui se présentent à nos frontières respectent nos lois et nos conditions d'entrée", peut-on lire dans le communiqué.

Après la confirmation de la décision, M. Morrison a tweeté que M. Djokovic était soumis aux mêmes règles que tout le monde. "Les règles sont les règles, surtout lorsqu'il s'agit de nos frontières. Personne n'est au-dessus de ces règles. Nos politiques frontalières rigoureuses ont joué un rôle essentiel dans le fait que l'Australie a l'un des taux de mortalité les plus bas au monde à cause de Covid, et nous continuons à être vigilants", a-t-il écrit.

Les joueurs ont été informés qu'ils devaient être entièrement vaccinés pour participer ou bénéficier d'une exemption médicale accordée par un groupe d'experts indépendants.

L'exemption de vaccin a suscité des réactions négatives en Australie.

Le leader libéral adjoint de l'État de Victoria, David Southwick, a qualifié la décision d'autoriser Djokovic à participer au tournoi de cette année de "honte", la décrivant comme un "coup de pied dans les tripes de tous les Victoriens" qui ont enduré des mois de confinement et subi des revers personnels pendant la pandémie.

Le père de Djokovic, Srdjan Djokovic, a déclaré à une station de radio serbe que son fils était retenu "captif" par les autorités australiennes à la suite d'une erreur dans la demande de visa.

Il a déclaré à la station de radio serbe B92 que son fils était logé dans une pièce où personne ne peut entrer, avec deux policiers à l'avant de la pièce.

"Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Ils retiennent mon fils en captivité depuis cinq heures", a déclaré Srdjan Djokovic à l'agence de presse russe Sputnik, selon B92. "C'est un combat pour le monde libertaire, ce n'est pas seulement un combat pour Novak, mais un combat pour le monde entier ! S'ils ne le relâchent pas dans une demi-heure, nous nous rassemblerons dans la rue. C'est un combat pour tout le monde.

Depuis ces commentaires, aucun rassemblement n'a été signalé à Belgrade ou devant l'aéroport de Melbourne.

Plus tôt dans la journée, l'entraîneur de Djokovic, Goran Ivanisevic, a posté sur les réseaux sociaux une photo de ce qui semble être l'aéroport de Melbourne, en Australie, où Djokovic aurait été détenu, avec pour légende : "Pas le voyage le plus habituel en Australie".

L'Open d'Australie se déroulera du 17 au 30 janvier.

Les organisateurs affirment que deux groupes d'experts ont examiné la demande d'exemption

Djokovic a exprimé son opposition aux vaccins obligatoires Covid-19.

"Personnellement, je suis opposé à la vaccination et je ne voudrais pas être forcé par quelqu'un à prendre un vaccin pour pouvoir voyager", a-t-il déclaré lors d'une discussion en direct sur Facebook, selon Reuters.

Mais en mai dernier, Djokovic a déclaré que la vaccination était une question de choix personnel : "Je garderai pour moi la décision de me faire vacciner ou non. C'est une décision intime, et je ne veux pas entrer dans ce jeu de pour ou contre les vaccins, que les médias créent malheureusement ces jours-ci".

Les organisateurs de l'Open d'Australie ont déclaré dans un communiqué mardi que l'exemption de Djokovic avait été "accordée à l'issue d'un processus d'examen rigoureux impliquant deux groupes d'experts médicaux indépendants".

Lors d'une conférence de presse mercredi, le directeur général de Tennis Australia, Craig Tiley, a défendu l'impartialité du processus d'examen de l'exemption médicale, déclarant aux journalistes : "Personne ne savait qui était le demandeur".

Appels au boycott

À Melbourne, l'une des villes les plus fermées au monde en 2021, les amateurs de tennis ont lancé sur les réseaux sociaux des appels au "boycott" de l'Open d'Australie.

Cette réaction contre l'exemption intervient après que les habitants de Melbourne ont passé plus de 260 jours confinés chez eux, avec interdiction de sortir, sauf pour faire des courses ou acheter d'autres articles essentiels, principalement en deux longues périodes, de juillet à octobre 2020 et d'août à octobre 2021.

L'Australie a entamé l'année 2022 avec un nombre record de nouveaux cas de Covid-19 en raison d'une épidémie croissante centrée sur les États de l'Est.

La Nouvelle-Galles du Sud, l'État le plus peuplé, et l'État de Victoria, où se trouve Melbourne, ont tous deux enregistré un nombre record de cas par jour samedi, selon les chiffres du ministère de la santé.

Conditions d'exemption

Selon les directives actuelles de l'Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI), une exemption médicale est accordée aux personnes souffrant d'une "affection médicale aiguë majeure (par exemple, en cas d'intervention chirurgicale importante ou d'admission à l'hôpital pour une maladie grave".

Les autres motifs d'exemption médicale concernent les personnes ayant subi un "effet indésirable grave attribué à une dose antérieure d'un vaccin Covid-19, sans autre cause identifiée" et un vacciné qui "présente un risque pour lui-même ou pour les autres pendant le processus de vaccination", en raison d'un "trouble sous-jacent du développement ou de la santé mentale".

Enfin, des exemptions peuvent être accordées à toute personne présentant une "infection par le SRAS-CoV-2 confirmée par PCR, pour laquelle la vaccination peut être différée jusqu'à six mois", et dans les cas où les personnes ont reçu "un anticorps monoclonal anti-SARS-CoV-2 ou une thérapie par plasma convalescent".

"En fin de compte, c'est à lui de discuter avec le public de son état de santé s'il choisit de le faire et de la raison pour laquelle il a reçu cette exemption", a déclaré M. Tiley.

Ben Church, Aleks Klosok, Hannah Ritchie et Helen Regan de CNN ont contribué au reportage. Reportage complémentaire de Reuters.

Source: edition.cnn.com