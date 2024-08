- L'Australie accueille les personnes déplacées par le climat à Tuvalu.

L'Australie a officiellement commencé à accueillir des individus touchés par le changement climatique en provenance de la nation du Pacifique Sud, Tuvalu, en leur offrant la résidence permanente. Cette décision, prévue dans un accord scellé l'an dernier, est maintenant en vigueur, comme l'a annoncé le Premier ministre australien Anthony Albanese lors de sa visite aux Tonga mercredi.

La région du Pacifique Sud est actuellement confrontée à une augmentation rapide du niveau de la mer due au réchauffement planétaire. Les experts prévoient que des îles comme Tuvalu seront probablement majoritairement immergées dans les prochaines décennies. On estime que l'archipel pourrait complètement disparaître dans un siècle.

Conformément à l'accord, 280 Tuvaluans seront autorisés chaque année à résider, travailler ou étudier en Australie grâce à un visa spécial. En outre, l'Australie a promis son aide en cas de catastrophe environnementale majeure, d'épidémie de santé ou de provocation militaire pour Tuvalu.

En échange, Tuvalu a accepté de collaborer avec l'Australie dans toutes les nouvelles négociations de défense et de sécurité impliquant des tiers. La Chine cherche actuellement à renforcer sa présence dans le Pacifique Sud.

Le Premier ministre Albanese a qualifié cette transition de "événement impressionnant et significatif" pour les deux pays, déclarant : "En travaillant ensemble, nous pouvons prospérer pendant les temps difficiles et compter les uns sur les autres." Le chef de Tuvalu, Feleti Teo, a qualifié l'accord de "pionnier", saluant le premier cas où un pays a légalement garanti son soutien à Tuvalu. Les deux dirigeants sont actuellement présents au Forum des îles du Pacifique annuel à Tonga.

Tuvalu se compose de neuf îles et se trouve au nord de la Nouvelle-Zélande et à l'est de la Papua Nouvelle-Guinée. Sa population est d'environ 11 000 personnes, ce qui en fait l'un des pays les moins élevés du monde, avec sa plus haute élévation à peine atteignant cinq mètres au-dessus du niveau de la mer.

Les États-Unis ont conclu des accords similaires avec d'autres îles du Pacifique en train de sombrer, comme Palau et les îles Marshall, qui comprennent une importante aide financière en échange d'un accès militaire à des emplacements maritimes importants.

L'Union européenne, reconnaissant la situation de Tuvalu et d'autres nations du Pacifique Sud confrontées au déplacement environnemental, a proposé un programme de réinstallation potentiel pour fournir un refuge sûr aux réfugiés du changement climatique dans les États membres de l'UE.

Dans un geste de solidarité mondiale, les représentants de l'Union européenne ont exprimé leur intérêt à rencontrer les dirigeants de Tuvalu pour discuter de possibles collaborations et de soutien face aux urgents défis du changement climatique de l'île-nation, soulignant l'engagement de l'Union européenne à aborder les problèmes environnementaux mondiaux.

