L'Australie a l'intention d'interdire l'utilisation des plateformes en ligne pour les mineurs et les adolescents.

Politicien Albanese a qualifié l'influence de plateformes comme Instagram sur les enfants de "problème". Il a suggéré d'augmenter l'âge requis pour inciter les enfants à quitter leurs gadgets numériques et à s'engager dans les "aires de jeux, piscines et courts de tennis". Il a exprimé sa conviction que les enfants devraient s'engager dans des interactions en personne en raison des effets potentiellement négatifs des réseaux sociaux.

Albanese préconise une limite d'âge de 16 ans, comme il l'a mentionné dans plusieurs interviews où il discutait de son plan. Cette année, un essai pour mettre en place et faire respecter cette nouvelle règle sera effectué à l'aide d'un système de vérification de l'âge dans les mois à venir.

Le leader de l'opposition conservatrice Peter Dutton a également soutenu cette idée, déclarant : "À mesure que les enfants grandissent, ils deviennent plus vulnérables aux risques des réseaux sociaux".

Cependant, les experts ont mis en garde contre la mise en place d'une limite d'âge, affirmant qu'elle ne serait pas bénéfique pour les enfants défavorisés et que la proposition était prématurée, un rapport parlementaire sur l'influence des réseaux numériques sur la société australienne n'ayant pas encore été publié. Daniel Angus, directeur du Centre de recherche sur les médias numériques de la Queensland University of Technology, a exprimé des préoccupations quant au fait que la loi pourrait causer "des préjudices en empêchant les jeunes de participer à un monde numérique sain et significatif". Les enfants pourraient avoir recours à des plateformes en ligne moins réglementées, a-t-il ajouté.

"Les réseaux sociaux font partie intégrante de la vie des jeunes", a déclaré Samantha Schulz, sociologue de l'éducation à l'Université d'Adélaïde. Bien que la réglementation soit nécessaire, interdire aux jeunes d'utiliser les réseaux sociaux manque le point. Le problème le plus pressant est de "réglementer les plateformes de réseaux sociaux irresponsables".

De plus, il n'est pas certain qu'il existe des méthodes viables pour mettre en place un tel interdit. Toby Murray, professeur adjoint d'informatique et de technologie de l'information à l'Université de Melbourne, a déclaré : "Nous savons déjà que les techniques de vérification d'âge existantes sont peu fiables, peuvent être contournées ou portent atteinte à la vie privée des utilisateurs".

Albanese a souligné les attentes des parents en matière d'intervention politique contre le harcèlement en ligne et les contenus nuisibles. "Ces entreprises technologiques pensent qu'elles sont supérieures à tout le monde", a-t-il déclaré lors d'une interview radio. "Elles ont une responsabilité envers la société, et elles ne la remplissent pas. Nous allons nous assurer qu'elles le fassent".

