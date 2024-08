L'Australie a l'intention de construire la " plus grande centrale solaire au monde ".

L'Australie est actuellement l'un des plus grands exportateurs de combustibles fossiles nuisibles pour le climat, principalement du charbon. Cependant, il semble que le pays se concentre maintenant davantage sur la transition énergétique. Le gouvernement australien a donné son feu vert pour la construction d'une immense centrale solaire et d'une installation de stockage. Ce projet, considéré comme le "plus grand parc solaire au monde", bénéficiera considérablement à un État d'Asie du Sud-Est.

Conformément à l'annonce du ministre de l'Environnement, Tanya Plibersek, le parc solaire sera érigé dans une zone isolée au nord de l'Australie. La centrale sera reliée à Singapour par un réseau électrique. Selon les plans, le parc solaire devrait commencer à produire de l'énergie en 2030. Environ quatre gigawatts seront utilisés pour les besoins domestiques, tandis que le reste, soit deux gigawatts, sera destiné aux besoins énergétiques de Singapour, satisfaisant environ 15% de sa demande. Ainsi, l'Australie vise à devenir le "leader mondial de l'énergie verte".

Malgré son statut de principal exportateur de combustibles fossiles, les ménages privés ont investi dans l'installation de panneaux solaires. Cependant, les administrations conservatrices ont été prudentes dans la transition vers les sources d'énergie renouvelable. En 2022, l'énergie renouvelable couvrait 32% de la demande de l'Australie, tandis que le charbon représentait 47%. Ken Baldwin, directeur de l'Institut de la transition énergétique à l'Université nationale australienne, souligne que l'Australie dispose de ressources solaires et éoliennes abondantes.

Approbations restantes à obtenir

Le développement de centrales solaires et éoliennes est poursuivi avec un regain d'ardeur. Le projet de parc solaire approuvé par Canberra est une première étape pionnière vers l'exportation à grande échelle d'énergie renouvelable. Cameron Garnsworthy, PDG de SunCable Australia, a considéré l'aval de Canberra comme une étape importante vers la réalisation du projet.

Cependant, plusieurs approbations sont encore nécessaires. L'autorité de marché de l'énergie de Singapour, le gouvernement indonésien et les représentants des peuples autochtones australiens sont quelques-uns des organismes qui doivent donner leur consentement. SunCable vise une décision finale d'ici 2027.

L'approbation par le gouvernement australien d'une immense centrale solaire et d'une installation de stockage marque un tournant significatif vers l'exploitation de l'énergie solaire. Une fois achevé, ce parc solaire fournira de l'énergie à la fois à l'Australie et à Singapour, contribuant considérablement à réduire la dépendance de ce dernier aux combustibles fossiles.

