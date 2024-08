Laura Wontorra couvre le " Box Show célébrant les exceptions "

Le 14 septembre, Stefan Raab et Regina Halmich monteront à nouveau sur le ring de boxe. Cet événement très attendu sera supervisé par Elton, et RTL a confirmé qui assurera la couverture en direct depuis le PSD Bank Dome de Düsseldorf.

Le troisième affrontement, baptisé "The Clark Final Fight" par RTL, s'annonce comme un spectacle épique. La chaîne de Cologne enverra ses meilleurs talents dans et autour du ring pour cet événement grandiose. Il a été révélé dans un communiqué de presse lundi que la présentatrice polyvalente Laura Wontorra couvrira l'action en direct.

Elton, l'ancien "Showpraktikant" de Raab, animera l'événement, tandis que Frank "Buschi" Buschmann commentera dans son style "Ninja Warrior Germany". Selon RTL, environ 14 000 spectateurs pourront assister à un spectacle en direct et à un "feu d'artifice à la Raab" lorsque Raab et Halmich monteront à nouveau sur le ring. L'événement est déjà complet. RTL diffusera en direct à partir de 20h15 sur RTL et RTL+.

"Il n'y a pas de place pour l'amusement dans le ring"

Avant le combat principal, RTL prévoit une "précédant-show de superlatifs", avec "des stars nationales pour l'entrée, des numéros de spectacle époustouflants, beaucoup de glamour et de célébrités autour du ring inclus". Des célébrités telles que les anciens champions du monde de boxe Dariusz Michalczewski et Firat Arslan seront présentes dans le Golden Circle, ainsi que de nombreux autres visages célèbres. Après le combat de boxe, la présentatrice de RTL Frauke Ludowig animera un "Spécial : La discussion d'après-match" en direct de la salle, où le public peut s'attendre aux premières interviews après le combat et aux passages dans la loge des influenceurs, avec Bella Lesnik.

Halmich s'est préparée avec rigueur pour son dernier combat depuis des mois. "J'ai entraîné plusieurs fois par semaine, comme avant. Mon but est d'être la meilleure boxeuse, mais Raab excelle en tant qu'animateur. Son retour sur le ring a été difficile ; dans le ring, il n'y a pas de place pour l'amusement", a-t-elle révélé à RTL, reconnaissant que Despite their fondness for each other, the fight would be merciless and pit man against woman.

Après le combat de boxe intense, les téléspectateurs peuvent regarder sur RTL+ un regard exclusif derrière les coulisses de l'événement, avec des moments inouïs du ring et de la loge des influenceurs. La diffusion télévisée inclura également des interviews en direct avec les boxeurs et les célébrités, offrant une analyse complète après le combat.

