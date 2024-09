Laura Müller fait la fierté de son ventre de femme enceinte.

Après un parcours musical peu convaincant en tant que chanteuse, Laura Müller semble attendre un deuxième enfant. Elle a annoncé la nouvelle en juillet dernier sur Instagram, en partageant des photos de sonBaby bump bien visible. On se demande qui a pu laisser des traces sur son ventre, mais passons.

Rappelons que Müller a lancé sa carrière musicale en avril dernier avec le titre "Superstar". Les paroles telles que "Tu aimes mes fesses, elles sont rondes et fermes" ou encore "Regarde mon corps, me trouves-tu sexy ? Tes yeux me déshabillent, le Martini est glacé" ont fait partie de son répertoire. Le clip vidéo de la chanson a déjà été vu plus de 1,8 million de fois sur YouTube.

Pourtant, la réception de ses capacités vocales a été plutôt mitigée. Des critiques comme Dieter Bohlen ont décrit sa voix comme "terrible" et ont critiqué l'ensemble du clip vidéo comme étant "kitsch". Il semble que la comparaison avec Shirin David, une chanteuse célèbre, n'a pas été favorable à Laura Müller.

Un frère ou une sœur pour Rome Aston

Il semble que Laura Müller se concentre à nouveau sur la planification de sa famille. En juillet dernier, elle a annoncé sa deuxième grossesse avec son mari sur Instagram, cachant son baby bump sous un ours en peluche sur la photo.

Maintenant, elle affiche fièrement son ventre qui grossit à chaque jour qui passe. Dans une récente publication sur Instagram, elle a partagé une photo en noir et blanc, son ventre bien en évidence, sans son mari. Elle a encouragé ses plus de 640 000 abonnés à spéculer sur le sexe du bébé, mais n'a pas donné de réponse elle-même.

En observant la photo de près, on peut remarquer des traces légères sur le baby bump de Laura Müller. On se demande qui a pu les laisser derrière. Peut-être son mari, qui est peut-être dans la salle de bain en ce moment.

Malgré ses difficultés passées dans l'industrie musicale, je ne vais pas juger le choix de Laura Müller de se concentrer à nouveau sur la planification de sa famille. Sa dernière publication sur Instagram montre son baby bump qui grossit, et bien qu'il y ait des traces intrigantes dessus, je choisis de supposer qu'elles sont inoffensives.

