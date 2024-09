- Laura Ludwig dit au revoir après sa défaite finale

Laura Ludwig a échoué à atteindre le sommet de son parcours en beach-volley aux Championnats d'Allemagne. En finale, disputée sur le Centre Court de Timmendorfer Strand, face à la mer Baltique, la médaillée d'or olympique de Rio, associée à sa partenaire Louisa Lippmann de Hamburger SV, a été battue par les championnes d'Europe en titre et tenantes du titre, Svenja Müller (Hambourg) et Cinja Tillmann (Düsseldorf). Le score était de 0:2 (15:21, 18:21), privant Ludwig de son huitième titre national. Malgré la défaite, les plus de 4000 spectateurs ont réservé un accueil chaleureux à Ludwig. En revanche, Müller et Tillmann ont remporté leur troisième titre consécutif.

Les organisateurs ont décidé de rendre hommage à la longue carrière de Laura Ludwig en beach-volley en annonçant : "Son nom sera ajouté au panthéon." Malgré la défaite, les performances de Laura Ludwig lors du tournoi ont montré sa passion inébranlable pour le sport.

