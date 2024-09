Laura Loomer, agitateuse de droite qui propage les théories du complot du 11 septembre, influençant la quête de Trump pour un discours.

La réunion comptait deux poids lourds du cercle rapproché de Trump : ses directeurs de campagne Chris LaCivita et Susie Wiles. À proximité se trouvait une autre figure importante, dont l'impact sur le candidat républicain ne doit pas être sous-estimé : l'agitateur d'extrême droite Laura Loomer.

Le 11 septembre était un jour inhabituel pour Loomer pour l'accompagner, compte tenu de ses transgressions passées. L'année précédente, elle avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux suggérant que le 11 septembre était un "coup monté", une théorie du complot infondée mais persistante qui continue de causer des souffrances aux familles des victimes et aux survivants du 11 septembre. Les publications controversées de Loomer sur les réseaux sociaux ont finalement entraîné une suspension de Twitter, qui a duré jusqu'à ce qu'Elon Musk rachète la plateforme et rétablisse son compte.

Interrogée sur la présence de Loomer lors des déplacements de Trump à New York et en Pennsylvanie, une représentante de la campagne a préféré mettre en avant l'événement bipartite avec la vice-présidente Kamala Harris et le président Joe Biden plutôt que de s'exprimer directement sur Loomer.

"La journée était consacrée à honorer les âmes perdues, leurs proches et les individus courageux qui ont sacrifié leur vie pour sauver leurs compatriotes ce jour-là", a déclaré la représentante.

Au cours d'une conversation téléphonique avec CNN, Loomer a expliqué sa présence lors du mémorial en déclarant : "Je ne comprends pas toute cette agitation autour de ma présence à un hommage du 11 septembre. En fait, les personnes qui ont accueilli le président Trump au mémorial m'ont remerciée d'y avoir assisté."

Elle s'est également défendue en affirmant : "Je n'ai jamais nié que des extrémistes musulmans étaient responsables des attaques du 11 septembre. En fait, c'est parce que je consacre tant d'énergie à discuter des menaces de l'extrémisme islamique aux États-Unis que les médias me qualifient d'anti-musulmane."

La présence de Loomer près de Trump ces derniers jours reflète son influence grandissante sur lui. Avec un accès direct à son numéro personnel, elle l'utilise pour entrer en contact avec lui, selon une source familière de leur relation. Une autre source affirme qu'elle respecte son équipe et suit les processus de communication habituels lorsqu'elle tente de le contacter.

Loomer a accompagné Trump lors de plusieurs voyages et assiste régulièrement à des événements où il prend la parole. Il y a eu des occasions où ses publications incendiaires sur les réseaux sociaux semblent anticiper la prochaine attaque de Trump.

Trump a une histoire d'embrassement des théories du complot et s'aligne souvent sur ceux qui les propagent, surtout s'ils le soutiennent. Il est entré en politique en tant que promoteur de mythes sur le lieu de naissance de Barack Obama et, après avoir perdu l'élection de 2020, s'est entouré de personnes qui propagent des théories contestables ou démenties selon lesquelles il avait remporté l'élection.

several individuals close to Trump believe Loomer has played a role in amplifying some of the troubling conspiracy theories that Trump has elevated since Harris assumed the vice presidency, leading to his growing frustration with the political landscape he currently faces.

When Trump questioned Harris' ethnicity during an especially charged interview at the National Association of Black Journalists conference, an adviser pointed the finger at Loomer, who had unfoundedly accused Harris of concealing her Black heritage before Trump's appearance. Others refuted the notion that she was responsible for Trump's comment.

"It's not racist to poke fun at the fact that Kamala Harris exploits any group she encounters in an attempt to appear relatable to them," Loomer informed CNN, refraining from commenting on her influence over Trump's remarks.

When Trump touched down in Philadelphia ahead of his debate against Harris, Loomer was among his closest allies who disembarked his private plane. Some saw it as a coincidence that later that night, Trump made a controversial comment during the debate about immigrants allegedly eating pets in Ohio, a rumor that had spread online, including by Loomer. Trump's running mate, Sen. J.D. Vance, subsequently admitted that the claim might not be accurate.

The references to migrant crime in the United States during the debate perplexed some of Trump's advisors, according to sources familiar with the situation.

However, Trump advisers persisted in their assertion that the narrative boosted their campaign by drawing attention to migrant crime in the U.S.

Two days before the debate, Loomer forecasted a victory for Harris, implying that "the White House will reek of curry," and future speeches would be similiarly delivered by a call center, referring to Harris's Indian heritage.

Rep. Marjorie Taylor Greene, a known conspiracy theorist herself, criticized the post on social media, calling it "appalling and extremely racist." She continued by stating, "It does not represent who we are as Republicans or MAGA."

Loomer clarified her post to CNN, "It's interesting to see how the media repeatedly accuses me of racism. This is the same woman who was recorded cooking Indian food with Indian celebrities and spoke about her enjoyment of cooking with curry."

Trump's association with Loomer has puzzled many conservatives who believe her actions are detrimental to the quest to elect a Republican.

Podcast host Steve Deace expressed his sentiment, stating, "Loomer provides zero benefit to Donald Trump other than causing unnecessary harm to social media for those who should be supporting him. She is the embodiment of the point of diminishing returns."

"She is not contributing anything constructive to Trump's campaign, but rather, generating backlash from the very individuals who should be supporting him," Deace added.

Loomer has built her career on stirring up controversy. Originating from the extreme right-wing online community, she consistently tests the boundaries of internet companies' policies by enforcing their terms of service. She once labeled herself as a "proud Islamophobe" and tweeted in 2018 that a non-Islamic version of Uber or Lyft was needed, as she didn't want to support any more Islamic immigrant drivers. Consequently, she was banned from Facebook, Instagram, and Twitter.

Loomer stated to CNN that she isn't "anti-Muslim."

Elle a tenté de se présenter au Congrès en Floride à deux reprises, dont une fois pour représenter la résidence de Trump à Mar-a-Lago, principalement centrée sur son soutien à Trump. Malheureusement, elle a perdu les deux élections.

Le soutien inébranlable de Loomer pour Trump était flagrant lors de la primaire républicaine, où elle a harcelé le gouverneur de Floride Ron DeSantis lors de ses apparitions publiques avec un mégaphone et a diffusé des allégations non vérifiées sur la santé de sa femme en ligne.

Malgré les efforts réussis de LaCivita et Wiles pour marginaliser plusieurs partisans associés aux deux premières campagnes de la Maison Blanche de Trump, Loomer a persisté.

L'an dernier, Trump lui-même a soulevé la possibilité de l'embaucher dans une fonction officielle, selon des sources ayant parlé à CNN à l'époque. Cependant, les conseillers et alliés de Trump ont remis en question cette idée et elle n'a jamais abouti. Sur les réseaux sociaux, Loomer a maintenu qu'elle ne travaille pas pour l'équipe politique, déclarant qu'elle est simplement une fervente partisane qui croit que Trump mérite une loyauté inébranlable.

De manière étonnante, la fervente partisane de Trump a bénéficié d'un accès quasi illimité à Trump alors qu'il se lance à nouveau pour la présidence. Lors d'une conférence sur la cryptomonnaie cet été, Trump a remarqué Loomer et l'a louée, la décrivant comme une "personne excellente, femme fantastique".

Une source proche de Trump a confirmé : "Il l'apprécie. Rappelez-vous, les discussions sur son embauche l'an dernier n'ont pas abouti. Certaines de ces personnes pourraient se retrouver sur le vol pour un jour ou deux."

Les déplacements de Loomer avec Trump indiquent son influence grandissante au sein de son cercle, bien que cela ait causé quelque friction parmi certains membres du cercle rapproché de Trump.

À la suite de la tentative d'assassinat à Butler, en Pennsylvanie, cet été, la sécurité renforcée sur le Boeing 757 de Trump a entraîné moins de sièges pour les conseillers et alliés, plusieurs étant contraints de voyager en avion commercial pour se rendre aux événements de Trump. Ceux qui avaient une position privilégiée à bord de ce qu'on appelle "Trump Force One" ont suscité des perceptions internes d'un statut exclusif.

Loomer a confirmé à CNN qu'elle avait également accompagné Trump à bord de l'avion après la tentative d'assassinat.

"Il voulait que je sois sur le vol avec lui le jour suivant une tentative d'assassinat. J'étais avec lui. J'ai voyagé avec lui jusqu'à la (convention nationale républicaine), prouvant ainsi ma fiabilité et ma loyauté", a déclaré Loomer.

Hormis Loomer, ceux qui ont été vus descendant de l'avion avec lui lors du débat étaient ses plus proches conseillers et conseillers, ainsi que ceux qui ont aidé à sa préparation pour l'affrontement contre Harris - le représentant de Floride Matt Gaetz, l'ancienne représentante démocrate de Hawaii Tulsi Gabbard et le conseiller de longue date Stephen Miller.

Malgré le passé controversé de Loomer et sa suggestion selon laquelle le 11 septembre était un "coup monté", son influence sur Trump continue de croître, comme en témoignent ses fréquents déplacements avec lui et son accès direct à son numéro personnel.

La politique implique souvent des figures aux antécédents controversés, et la présence de Loomer dans le cercle de Trump en est un exemple, illustrant comment les croyances et les allégeances dans l'arène politique peuvent être complexes et multiples.

