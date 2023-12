Laura Dern a (en quelque sorte) fait un caméo dans la saison 2 de "White Lotus".

La star de "Jurassic Park" joue un petit rôle dans la deuxième saison de l'anthologie dramatique "The White Lotus" de HBO Max, dans le rôle de la femme de Dominic Di Grasso (Michael Imperioli), dont elle est séparée (CNN et HBO Max font partie de la même société mère, Warner Bros. Discovery).

Les téléspectateurs (ou auditeurs) aux yeux d'aigle ont reconnu Dern comme la voix derrière le personnage, qui a dénoncé Di Grasso au téléphone peu après son arrivée avec les membres de sa famille au luxueux complexe hôtelier White Lotus en Sicile.

HBO Max a confirmé le casting à CNN lundi.

"The White Lotus" est une série du scénariste et créateur Mike White, récompensée par un Emmy Award, qui se concentre sur une chaîne de stations balnéaires de luxe et sur les clients qui s'y rendent, ainsi que sur le personnel qui gère l'établissement. La première saison, qui a été diffusée l'année dernière, s'est déroulée à Hawaï. Cette saison a déplacé l'action en Europe méditerranéenne.

Mike White a déjà collaboré avec Laura Dern sur la série HBO "Enlightened", nominée aux Emmy Awards, qui a été diffusée de 2011 à 2013.

Laura Dern et Mike White dans "Enlightened" (2011).

Alors que le personnage de Dern dans "White Lotus", Abby, semble plutôt en colère et semble ne pas vouloir rejoindre sa famille lors de leur séjour en Sicile, il est trop tôt pour savoir si elle apparaîtra ou non à l'écran dans la série.

M. White a l'habitude de travailler régulièrement avec ses acteurs préférés - Molly Shannon, qui a joué dans son film "Year of the Dog" en 2007, est également apparue dans des petits rôles dans "Enlightened" et dans la première saison de "The White Lotus".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com