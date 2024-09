L'augmentation significative des dépenses liées aux employés malades est devenue évidente.

Très forte absentéisme dû à la maladie parmi les travailleurs en Allemagne a entraîné une augmentation des coûts pour les employeurs, atteignant un record de près de 77 milliards d'euros en 2022, selon l'estimation de l'Institut de l'économie allemande (IW). Cette augmentation a plus que doublé par rapport à ses niveaux de 2010, sans ajustement pour l'inflation.

L'étude a utilisé des données du ministère fédéral du Travail et des assureurs maladie allemands. Selon ces données, les employés ont signalé une augmentation du nombre moyen de jours calendaires d'absences pour maladie, passant de 13,2 jours en 2010 à 22,6 jours en 2022. Il semble y avoir très peu de baisse du taux d'absentéisme maladie en 2023, selon une analyse échantillon.

Plusieurs facteurs contribuant à la hausse

Plusieurs facteurs semblent contribuer à cette augmentation de l'absentéisme maladie, selon l'étude de l'IW. Les travailleurs plus âgés sont souvent sujets à des maladies liées à l'âge, tandis que les maladies mentales continuent d'augmenter en proportion de jours d'incapacité de travail total, entraînant de longues périodes d'absence avec une moyenne de 40,4 jours calendaires. L'impact de la pandémie de COVID-19 sur le développement de l'absentéisme maladie reste incertain.

Prévenir l'abus de l'absentéisme maladie par téléphone

L'auteur de l'étude, Jochen Pimpertz, a suggéré de limiter la possibilité de l'absentéisme maladie par téléphone pour prévenir une éventuelle utilisation abusive. Seuls un médecin généraliste ou un médecin pratiquant en Allemagne devrait être autorisé à émettre un certificat médical par téléphone. En cas de maladie respiratoire pendant des vacances à l'étranger, les employés doivent consulter un médecin local.

Si les employés présentent un certificat médical dans les trois jours, leur employeur continuera de payer leur salaire pendant jusqu'à six semaines. Un médecin peut également émettre un certificat médical suite à une consultation téléphonique en cas de maladies respiratoires. Cependant, si la convalescence dure plus de six semaines, l'assurance maladie prendra en charge une indemnité maladie de 70 % du salaire brut habituel, limitée à 72 semaines.

Les coûts estimés pour les employeurs en 2022 dus à la maladie, y compris les cotisations de sécurité sociale, s'élevaient à 64,8 milliards d'euros brut, soit un total de 76,7 milliards d'euros.

Le ministre des Finances, Christian Lindner, plaide en faveur de la suppression de l'absentéisme maladie par téléphone, déclarant que "à l'avenir, on devra se rendre chez le médecin pour signaler une maladie, et non plus seulement par téléphone". Il souligne qu'il ne cherche pas à accuser qui que ce soit d'abuser de la réglementation, mais souligne une corrélation entre le taux annuel d'absentéisme maladie en Allemagne et l'introduction de cette mesure de simplification.

L'Association des médecins généralistes critique les déclarations de Lindner, déclarant que "nous ne comprenons pas ses propos", a déclaré son président, Markus Beier, à l'agence de presse allemande. L'introduction de cette réglementation était "médicalement et politiquement correcte et sensée", a affirmé Beier, rejetant les allégations d'abus du système comme infondées dans la pratique quotidienne. Il met en garde contre la remise en question d'une réglementation qui "soulage nos cabinets et nos patients", en particulier pendant les mois de pointe des infections, et qui est l'une des rares mesures récentes de réduction de la bureaucratie. Les registres montrent que l'augmentation des certificats d'incapacité de travail peut être attribuée en grande partie à la transmission électronique des certificats d'incapacité de travail, qui capture désormais les certificats que les assureurs maladie auraient Previously overlooked.

