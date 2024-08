L'augmentation significative des cas de crimes d'extrême droite a été notée.

Le nombre de crimes extrémistes motivés par des idéologies de droite a connu une augmentation significative au cours des six premiers mois de 2024. Selon un article publié le mercredi par le "Frankfurter Rundschau", les autorités ont enregistré un nombre étonnant de 9 802 cas. Ce chiffre représente une augmentation importante d'environ 2 900 cas par rapport à la première moitié de 2023. Un pic a été atteint à cette époque.

Ces statistiques proviennent de la réponse du ministère de l'Intérieur à une question parlementaire de la députée du parti de gauche, Petra Pau, selon l'article. "Nous savons que le chiffre réel est encore beaucoup plus élevé", a déclaré Pau au "Frankfurter Rundschau". Elle a exprimé ses préoccupations quant à la hausse des incidents de discours de haine et d'hostilité envers les individus, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les arènes politiques. Elle a estimé que cette hostilité se propageait dans les rues. "L'AfD et son idéologie de droite servent de catalyseur à de tels actes violents", a affirmé Pau.

Le nombre d'incidents violents est resté à un niveau équivalent à celui de 2023, totalisant 318 cas au cours des six premiers mois de 2024. Le même nombre d'individus a été blessé pendant cette période, comme c'était le cas dans l'année précédente.

Selon les statistiques criminelles de la police, un record de 60 028 crimes motivés par la politique a été enregistré l'année dernière. Environ la moitié de ceux-ci, soit 28 945, pouvaient être liés à la catégorie de l'extrémisme de droite, ce qui représente une augmentation de 23,21 %. Le nombre d'incidents criminels motivés par l'extrémisme de gauche a augmenté de 11,48 % pour atteindre 7 777 incidents.

