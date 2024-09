L'augmentation persistante des inondations de l'Oder au Brandebourg n'est pas réduite

La situation préoccupante sur l'Oder dans le Brandebourg s'aggrave. Aux alentours de 3 heures du matin le mercredi, le niveau d'alerte quatre a été déclenché pour une autre région, comme l'a annoncé l'autorité écologique locale. Suite à Ratzdorf, des mesures de gestion de crise sont maintenant nécessaires à Eisenhüttenstadt également. Le niveau d'alerte quatre est déclenché lorsque des inondations généralisées des zones résidentielles, des routes et des bâtiments deviennent imminentes, entraînant des mesures de gestion de crise telles que des évacuations organisées.

Le mercredi matin, le niveau d'eau à Eisenhüttenstadt était de 6,4 mètres. L'autorité écologique a prévu une augmentation supplémentaire tout au long de la journée.

Dans l'après-midi, le Premier ministre du Brandebourg, Dietmar Woidke (SPD), était prévu pour évaluer la situation dans les deux régions les plus touchées, selon les annonces de la chancellerie de l'État de Potsdam. Initialement, il était prévu de visiter Eisenhüttenstadt, suivi de Ratzdorf.

