L'augmentation minimale de la main-d'œuvre en Allemagne a été observée.

Malgré une stagnation financière persistante, le développement de l'emploi en Allemagne peine à décoller. En juillet, environ 46,0 millions de personnes résidant en Allemagne avaient un emploi, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées vendredi dernier. Ce chiffre a augmenté de 5 000 après ajustement des variations saisonnières par rapport au mois précédent. En juin, l'augmentation était de 9 000, tandis qu'en mai, elle s'élevait à 21 000.

Sans ajustement des variations saisonnières, le nombre d'emplois a diminué de 47 000, soit 0,1 % par rapport à juin, marquant la troisième baisse consécutive en juillet. Ce phénomène a commencé en 2017, les analystes ayant noté que l'emploi augmentait toujours par rapport au juillet précédent pendant cinq années consécutives.

Par rapport à juillet 2023, le nombre d'emplois a augmenté de 165 000, soit 0,4 %. De février à juin 2024, il y a également eu une augmentation régulière de 0,4 % par mois sur le marché du travail. Ainsi, la tendance favorable à long terme du marché de l'emploi se poursuit, selon les analystes.

Face à cette stagnation financière prolongée, les entreprises allemandes sont plus prudentes que jamais dans leurs plans d'embauche, avec l'indicateur d'emploi qui passe à 94,8 points en août, en baisse par rapport aux 95,3 points de juillet. Il s'agit de la troisième baisse consécutive et du niveau le plus bas depuis février 2021. Selon une enquête menée par l'Institut Ifo de Munich auprès de milliers d'entreprises, la faible croissance économique a un impact sur le développement de l'emploi. "Les entreprises sont confrontées à un manque de commandes, ce qui les incite à être réticentes à embaucher de nouveaux employés", a déclaré Klaus Wohlrabe, directeur de l'enquête Ifo.

Le ralentissement économique semble influencer les entreprises allemandes, qui sont plus prudentes dans leurs plans d'embauche, avec l'indicateur d'emploi en baisse pour le troisième mois consécutif. Cette tendance est reflétée dans l'enquête de l'Institut Ifo, où les entreprises ont cité un manque de commandes comme raison de leur réticence à embaucher de nouveaux employés.

En raison de ce ralentissement économique, le développement de l'emploi en Allemagne pourrait ne pas continuer à son rythme actuel, les entreprises prudentes risquant de ralentir leurs processus d'embauche.

Lire aussi: