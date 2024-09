L'augmentation, la rapidité et la densité des logements - Le gouvernement poursuit l'intensification du logement

L'administration vise à relancer le développement du logement urbain en Allemagne en revitalisant les procédures de construction. Le focus est mis sur les extensions et la densification, en particulier dans les centres-villes, et le processus d'approbation doit être accéléré. Cependant, le secteur de la construction et de l'immobilier applaudit la direction mais cherche une solution plus substantielle.

Le gouvernement allemand propose d'accélérer la production de logements en modifiant le Code de la construction par un projet de loi soutenu par la ministre du Logement, Klara Geywitz. Le plan comprend la simplification de la création de plans de construction dans les districts urbains et l'allègement des procédures d'extension dans les zones densément peuplées. La construction au second rang et la construction dans les cours intérieures des villes seront autorisées. De plus, le gouvernement prévoit d'exiger une approbation préalable de l'État pour la conversion des appartements locatifs en propriétés dans les régions où il y a pénurie de logements.

Geywitz a annoncé que le Code de la construction mis à jour favoriserait l'efficacité et la modernisation, ainsi que la accélération des processus d'approbation et de construction. Le secteur de la construction et de l'immobilier considère cela comme une étape dans la bonne direction, mais attend toujours une solution plus substantielle pour créer un logement suffisant.

"Les plans de construction ne devraient plus prendre des années", a insisté Geywitz. À l'avenir, ils devraient être prêts dans les 12 mois suivant la fin du processus de participation. Le code révisé donnera également la priorité à la propriété immobilière et protégera les locataires, tout en facilitant l'établissement de clubs de musique dans les zones industrielles et en les protégeant du déplacement.

Industrie de la construction : approche des petites mesures

L'Association centrale de l'industrie de la construction allemande (ZDB) a reconnu à la fois les forces et les faiblesses de la modification. "Les possibilités facilitées pour les extensions et la construction dans les cours sont rationnelles et permettent la création de logements dans les zones congestionnées des centres-villes sans nécessiter de changements dans les plans de construction existants", a expliqué le PDG de la ZDB, Felix Pakleppa. L'amélioration du processus d'approbation est louable, mais des ajustements supplémentaires dans les réglementations de protection contre le bruit sont nécessaires pour encourager le développement du terrain et la construction résidentielle.

L'association principale de l'industrie de la construction allemande (HDB) a critiqué une approche de changements incrémentiels. "Le projet de loi approuvé pour la révision du Code de la construction montre que de bonnes intentions ne suffisent pas", a commenté le PDG de la HDB, Tim-Oliver Müller, critiquant la proposition pour son incapacité à fournir une solution efficace pour soulager la pénurie de logements.

Le Comité central de l'immobilier (ZIA) a exprimé principalement des sentiments positifs. "Après des années de débats, nous sommes ravis de voir enfin une véritable révision du Code de la construction", a déclaré la présidente du ZIA, Iris Schoberl, soulignant l'importance pour les municipalités d'embrasser la "nouvelle ouverture" plutôt que de la résister par des réglementations rigides.

L'Association allemande des entreprises de logement et d'immobilier (GdW) a reconnu des approches prometteuses, mais le président de la GdW, Axel Gedaschko, a souligné que le projet de loi ne fournit pas la forte impulsion nécessaire pour accélérer la construction de logements.

