- L'augmentation du taux de chômage en Bavière est attribuée à la faiblesse économique

Les difficultés économiques et les vacances d'été contribuent au chômage en Bavière

Le chômage en Bavière a augmenté en août en raison de l'instabilité économique et des vacances d'été. Selon la division régionale de l'agence fédérale pour l'emploi de Bavière, 299 652 personnes étaient au chômage en août, soit une augmentation de 7,3 % par rapport à juillet. Le taux de chômage a augmenté de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 3,9 %. Il y a un an, le taux était de 3,5 %.

"La croissance économique générale affecte l'ensemble de la main-d'œuvre allemande, y compris la Bavière", a déclaré Peter Michel, directeur adjoint de la division régionale à Nuremberg. Les facteurs saisonniers ont également eu un impact sur le chômage.

Le chômage des jeunes en hausse

Le chômage a tendance à augmenter pendant l'été car les entreprises embauchent moins avant les vacances et les contrats d'apprentissage se terminent. Selon la division régionale, comme d'habitude à la fin de l'année scolaire et de la formation, la plus forte augmentation a été observée chez les jeunes. Par rapport à juillet, plus de 50 % des personnes âgées de 15 à 20 ans étaient au chômage en août. L'agence pour l'emploi a utilisé des données jusqu'au 14 août pour ses statistiques.

Malgré la récession économique, le nombre de personnes ayant un emploi assujetties à cotisations sociales en Bavière a continué d'augmenter : selon les estimations actuelles, 5,96 millions de personnes avaient un emploi assujetti à cotisations sociales en juin, soit une augmentation d'environ 35 000 par rapport à l'année précédente. "Les entreprises font de leur mieux pour préserver l'emploi", a déclaré Bertram Brossardt, président de l'Association de l'économie bavaroise.

Cependant, la demande de nouveaux employés reste faible, a déclaré la division régionale. En août, plus de 21 000 nouveaux postes vacants ont été signalés aux agences pour l'emploi et aux centres pour l'emploi de Bavière, soit une baisse de 7 % par rapport au mois précédent et presque 23 % de moins qu'il y a un an.

"Améliorer ses compétences est aussi important que de mettre à jour son appareil"

Les jeunes ont actuellement de bonnes perspectives pour obtenir un apprentissage en Bavière. De nombreux postes d'apprentissage restent vacants au début de la nouvelle année de formation, a déclaré la ministre du Travail de Bavière, Ulrike Scharf (CSU). Selon la division régionale, il y a 63 candidats pour 100 postes d'apprentissage en entreprise. Du 1er octobre 2023 au 31 août 2024, environ 97 000 postes d'apprentissage ont été signalés en Bavière. Plus de 60 000 candidats ont utilisé le service de placement en apprentissage des agences et centres pour l'emploi de Bavière.

Cependant, une formation ne couvre plus généralement qu'une partie de la carrière, a précisé Ulrike Scharf. "Améliorer ses compétences est aussi important aujourd'hui que de mettre à jour son appareil, car le monde du travail évolue rapidement". Cela se reflète également dans les chiffres de la division régionale : actuellement, environ 31 000 personnes participent à une formation professionnelle financée par l'État, soit une augmentation d'environ 24 % par rapport à l'année précédente.

