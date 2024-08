- L'augmentation du chômage au Brandebourg a été notée.

En août, le nombre de chômeurs en Brandebourg a augmenté d'environ 2 400 personnes, atteignant 84 616, par rapport à juillet. Cette augmentation du chômage a entraîné une hausse de 0,1 point de pourcentage du taux de chômage, qui a atteint 6,2 %, selon l'agence fédérale pour l'emploi de Berlin. Un an plus tôt, le taux était de 6,1 %. Les statistiques ont été compilées à partir de données jusqu'au 14 août.

Selon Ramona Schröder, présidente du directoire régional de Berlin-Brandebourg, les entreprises de Berlin et du Brandebourg continuent de chercher des travailleurs. Cependant, elle a déclaré que les chances de remplir un poste étaient en train de diminuer en raison d'un manque de candidats qualifiés ou dotés des bonnes compétences pour le poste. Malgré les nombreuses offres d'emploi, le chômage continue d'augmenter.

La hausse du chômage en Brandebourg pourrait entraîner des discussions accrues sur les stratégies pour améliorer l'emploi et la sécurité sociale dans la région. Les entreprises de Berlin et du Brandebourg ont souvent du mal à trouver des candidats qualifiés pour leurs postes d'emploi et de sécurité sociale en raison d'un manque de candidats qualifiés.

