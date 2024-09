- L'augmentation des délinquants graves en Rhénanie-et-Nouvelle-Galles a été observée.

L'an dernier a connu une augmentation du nombre de récidivistes dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Selon une évaluation du ministère de l'Intérieur de NRW, le nombre d'individus ayant commis au moins cinq crimes en l'espace d'une année a atteint 1 647 en 2023. Ce chiffre était plus faible en 2022, avec 1 596 récidivistes. La "Rheinische Post" avait rapporté ce fait précédemment.

L'année 2019 comptait apparemment 1 902 récidivistes, le nombre passant à 1 844 en 2020 et diminuant à 1 442 en 2021. D'ici avril de cette année, la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie avait rapporté 1 575 récidivistes, selon le ministère de l'Intérieur de NRW. Les autorités fournissent ces chiffres les 15 avril, 15 octobre et 31 décembre.

Le plus jeune de ces récidivistes est un individu âgé de 13 ans.

Selon l'évaluation actuelle, l'autorité policière de Cologne avait 206 récidivistes en 2023, le chiffre le plus élevé en NRW. Elle est suivie d'Essen (155), Duisburg (137), Dortmund (135), Aix-la-Chapelle (72) et Oberhausen (57). Les rapports des autorités policières de Viersen (47), Mönchengladbach (46) et Bochum (44) suivent.

La plupart des récidivistes détiennent la nationalité allemande. Le plus jeune d'entre eux est un individu âgé de 13 ans, selon le ministère de l'Intérieur de NRW. Cet individu était principalement connu pour des crimes contre les biens et des crimes violents, comme il a été mentionné.

L'augmentation des récidivistes l'an dernier a suscité une préoccupation accrue concernant la criminalité en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Malgré la diminution des récidivistes en 2022, le nombre d'individus commettant au moins cinq crimes en l'espace d'une année est resté élevé.

Lire aussi: