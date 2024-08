L'augmentation des coûts d'assurance automobile devrait affecter environ cinq millions de personnes.

L'Association allemande des assureurs (GDV) est en train de réviser les catégories locales pour les polices d'assurance automobile, ce qui pourrait avoir un impact sur les primes pour environ 10 millions de conducteurs. Les mauvais résultats d'Offenbach et de Berlin dans ces classifications suggèrent une probable augmentation des primes pour la moitié des conducteurs concernés, tandis que l'autre moitié pourrait Witnesser une diminution. Environ 33 millions de propriétaires de voitures, cependant, ne subiront aucun changement.

Dans l'ensemble du pays, l'évaluation de 49 districts avec 4,7 millions de conducteurs montre une détérioration de leur classification. Inversement, 59 districts, en nombre similaire à ceux dont la classification se détériore, bénéficieront d'une amélioration des catégories régionales pour les couvertures étendues et partielles, selon l'annonce du GDV.

L'ampleur des dommages liés aux accidents dans un district donné détermine sa classification dans ces catégories. Le facteur critique est l'endroit où le véhicule est immatriculé, pas l'endroit où les dommages ont eu lieu. Pour les assureurs, les catégories régionales du GDV servent de l'un des plusieurs facteurs utilisés pour calculer les primes.

Pendant la période d'étude actuelle, Offenbach s'est démarqué comme le district ayant les pires dossiers de dommages, suivi de près par Berlin, tous deux affichant des dommages liés aux accidents environ 40% plus élevés que la moyenne. En conséquence, ils ont été placés dans la pire classe régionale 12 pour l'assurance responsabilité civile. Par rapport aux grandes villes de plus de 300 000 habitants, Berlin a le plus haut total de dommages.

D'un autre côté, le district de l'Elbe-Elster en Brandebourg se vante des meilleurs dossiers de dommages, avec des dommages liés aux accidents 30% inférieurs à la moyenne, selon le GDV. Il est notable que de nombreux districts d'immatriculation ont amélioré en Bavière. "Ici, 24 districts et presque chaque quatrième conducteur atteindre une classe plus favorable", a-t-il été rapporté.

Les compagnies d'assurance peuvent mettre en œuvre ces classifications immédiatement pour les nouveaux contrats et à partir de l'année prochaine pour les contrats existants. Cependant, les catégories régionales ne sont pas obligatoires pour le calcul des primes.

Ces classifications peuvent entraîner de importantes variations des primes d'assurance selon la région. Par exemple, l'assurance responsabilité civile pour une Volkswagen Passat conduite par une personne célibataire de 45 ans avec un kilométrage annuel de 15 000 kilomètres est, en moyenne, plus de la moitié plus chère à Berlin-Mitte qu'à Emden, dans la ville frisonne de l'Est. Dans le district de Berlin de Nikolassee, les primes d'assurance pour ce calcul de modèle sont environ un tiers plus élevées qu'à Kleinmachnow, la ville voisine de Brandebourg.

Après la révision, les conducteurs de Berlin et d'Offenbach pourraient voir une augmentation de leurs primes d'assurance automobile en raison de leurs mauvais dossiers de dommages et de leurs nouvelles classifications. Inversement, les propriétaires dans le district de l'Elbe-Elster en Brandebourg, connus pour leurs excellents dossiers de dommages, pourraient potentiellement bénéficier de primes plus basses.

