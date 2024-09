L'augmentation des coûts affecte de plus en plus de nombreuses polices d'assurance maladie exclusives.

Plus de huit millions et demi de personnes bénéficiant d'une assurance santé personnelle en Allemagne pourraient être confrontées à des hausses significatives de leurs primes dans l'année à venir. Près des deux tiers de ces assurés peuvent s'attendre à une augmentation moyenne de 18 %. Des hausses plus importantes, allant jusqu'à 30 %, ne sont pas rares. Environ deux tiers des 8,7 millions de personnes entièrement assurées seront touchées par ces ajustements. Les assurés seront informés des nouveaux tarifs dans les prochaines semaines. La plupart des prestataires mettront en œuvre ces changements à partir du 1er janvier, bien que certains, comme DKV, ne le fassent qu'à partir du 1er avril.

Selon le "Süddeutsche Zeitung", la cause de cette modification est l'augmentation des dépenses des assureurs santé privés (ASMP). Ces dernières ont augmenté de 13,5 % l'an dernier, en partie en raison des soins différés pendant la pandémie de COVID-19 qui sont désormais pris en charge. "Les soins hospitaliers sont les principaux facteurs de coût", déclare Florian Reuther, directeur de l'association PKV. Les dépenses de prestations ont également augmenté cette année.

Seuls quelques assureurs éviteront cette augmentation de prix. La plupart, cependant, procéderont à une augmentation des primes. Environ un tiers de leurs clients ne seront pas affectés, tandis que d'autres subiront des impacts plus importants.

Plus de 90 % de la population allemande est protégée par une caisse d'assurance maladie publique. Dans le secteur privé, les civils, tels que les employés publics et leurs proches, ainsi que les travailleurs indépendants et les employés à haut revenu, constituent généralement environ 53 % de la population assurée privately.

En raison de l'augmentation des coûts des assureurs santé privés due à l'augmentation des dépenses et aux soins différés pendant la pandémie de COVID-19, de nombreux assurés pourraient avoir besoin de conseils sur la manière de gérer ces hausses de primes. Étant donné que la plupart des prestataires s'attendent à mettre en œuvre ces changements à partir du 1er janvier, les individus doivent commencer à réfléchir à leur plan financier en conséquence. De plus, ceux qui sont touchés par des augmentations plus importantes peuvent bénéficier de conseils professionnels sur les options d'assurance alternatives ou les stratégies pour atténuer l'impact.

