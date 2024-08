Le débat en cours est en cours. - L'augmentation des coups de couteau pousse les syndicats à plaider pour des restrictions

En raison de l'augmentation des agressions à l'arme blanche, telles que celles rapportées en Saxe-Anhalt, la Police Union d'Allemagne plaide pour une interdiction complète de porter des couteaux dans les zones publiques comme les rues et les places. Selon Olaf Sendel, président de l'union policière de l'État, les contrevenants ne sont pas regardants sur la longueur des couteaux.

Des dérogations peuvent être accordées pour les événements culturels ou les loisirs tels que la pêche ou la chasse. Comme Sendel le souligne, il est inhabituel de voir des individus se promener dans les centres-villes avec des couteaux. La longueur du couteau n'est pas cruciale, car une lame de 2 centimètres peut toujours causer des blessures.

Le débat sur les attaques à l'arme blanche a été déclenché par l'attaque suspectée d'origine islamiste ayant entraîné trois morts à Solingen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Par ailleurs, les incidents liés aux couteaux ont augmenté en Saxe-Anhalt.

En 2020, les attaques à l'arme blanche ont été intégrées pour la première fois aux statistiques criminelles de la police. En 2021, 896 incidents ont été enregistrés, avec 1 069 cas signalés en 2023, selon les données de l'office de police criminelle de l'État. En juin dernier, un Afghan de 27 ans résidant à Wolmirstedt (district de Börde) a assassiné un jeune homme de 23 ans et blessé plusieurs personnes lors d'une fête privée en l'honneur de l'EM.

Prédominance d'hommes jeunes et d'adolescents parmi les suspects

Comme l'indiquent les statistiques, environ 87 % des suspects en 2022 étaient des hommes, 35 % étant âgés de moins de 21 ans. Environ 69 % des suspects étaient des citoyens allemands.

Sendel, président de l'Union policière allemande, souligne également l'importance des options de contrôle policier. Il plaide pour la possibilité de contrôles aléatoires sans suspicion. En même temps, il préconise une approche plus ferme envers les étrangers criminels.

Récemment, la ministre de l'Intérieur de l'État Tamara Zieschang (CDU) a plaidé pour une mise à jour des réglementations d'expulsion, y compris pour les pays comme la Syrie et l'Afghanistan. Selon le ministère de l'Intérieur, il y a actuellement environ 230 personnes expulsables d'Afghanistan et environ 290 personnes expulsables de Syrie en Saxe-Anhalt.

De plus, l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés a imposé une interdiction d'expulsion pour environ 2 450 Afghans et 450 Syriens qui devraient, en théorie, être expulsés.

L'augmentation des incidents liés aux couteaux, y compris ceux liés à des groupes extrémistes, est devenue une préoccupation majeure. Il est crucial d'aborder cette question, étant donné que la plupart des suspects sont des jeunes hommes et des adolescents.

