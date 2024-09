L'augmentation des cas de coqueluche suscite des questions sur l'utilisation de l'infection pour améliorer un vaccin avancé.

Le nombre de cas de coqueluche atteint son plus haut niveau depuis 2014 et ne montre aucun signe de diminution, selon Dr. Susan Hariri du Centre national pour les vaccinations et les maladies respiratoires de la CDC, lors d'une réunion avec les conseillers de la FDA vendredi dernier.

Cette augmentation des cas cette année a ramené les niveaux d'infection à la coqueluche aux chiffres d'avant la pandémie. Les États-Unis enregistraient déjà une tendance à la hausse des cas de coqueluche avant la pandémie du Covid-19, en raison du fait que les vaccins actuels offrent une protection solide qui diminue après deux ou trois ans.

Dr. Archana Chatterjee, spécialiste des maladies pédiatriques et doyenne de l'école de médecine de Chicago, a déclaré lors de la réunion que les vaccins contre la coqueluche étaient efficaces depuis de nombreuses décennies, mais ne l'étaient plus autant qu'auparavant. Elle est membre du Comité consultatif de la FDA pour les vaccins et les produits biologiques connexes.

Vendredi, le comité s'est réuni pour discuter de la possibilité d'autoriser les entreprises pharmaceutiques à exposer volontairement les individus à la coqueluche afin de tester leurs vaccins, une pratique connue sous le nom d'essai de challenge humain.

Augmentation des cas de coqueluche ces dernières décennies

Les cas de coqueluche ont Significativement diminué pendant la pandémie alors que les gens limitaient les interactions sociales et mettaient en place des mesures pour se protéger contre le Covid-19.

Les États-Unis ont enregistré environ 6 000 cas de coqueluche en 2020, qui ont encore diminué à environ 2 000 cas en 2021. Le nombre de cas a augmenté à environ 3 000 en 2022 et à environ 5 000 l'année précédente.

Les États-Unis ont enregistré 14 569 cas cette année, comparé à 2 844 à la même époque l'année dernière, selon le système de surveillance des maladies notifiables national de la CDC.

Les symptômes de la coqueluche commencent par un rhume, des éternuements, une légère fièvre et une toux légère qui se développe progressivement en une toux violente. La force des quintes de toux peut entraîner des vomissements ou des fractures de côtes et est souvent accompagnée d'un son strident lorsque la personne tente de reprendre son souffle. Les antibiotiques peuvent traiter l'infection si elle est détectée dans les premières semaines, mais seulement si elle est administrée avant l'apparition de la toux invalidante et douloureuse.

Les bébés non vaccinés et les adultes sont les plus vulnérables aux infections graves et, dans de rares cas, mortelles. Cependant, les médecins ont observé des individus vaccinés présentant également des infections.

Les enfants reçoivent généralement cinq doses du vaccin contre la coqueluche - DTaP ou TdaP - avant l'âge de six ans. Des rappels sont recommandés pour les enfants âgés de 11 ou 12 ans. Les femmes enceintes sont également encouragées à recevoir le vaccin, et les adultes sont invités à faire des rappels tous les 10 ans.

Les taux de vaccination contre la coqueluche aux États-Unis sont élevés, avec une estimation de 90 %. Selon Hariri, les taux de vaccination n'ont pas diminué pendant la pandémie, contrairement à certains autres pays.

Malgré les taux de vaccination élevés, la tendance à la hausse des cas se poursuit.

La protection du vaccin diminue

La cause de l'augmentation des cas n'est pas pleinement comprise. Dr. Tod Merkel de l'Office de la recherche et de la révision des vaccins de la FDA a suggéré lors d'une présentation au comité que les changements dans les bactéries responsables de l'infection pourraient contribuer à l'augmentation des cas.

Dans les années 1990, les États-Unis ont adopté un type de vaccin contre la coqueluche plus récent qui provoque moins d'effets secondaires mais offre moins de protection avec des effets moins durables par rapport au vaccin entier cellulaire plus ancien. Cette protection incomplète a permis à l'infection de persister et a entraîné l'évolution des bactéries pour contourner la réponse immunitaire générée par le vaccin.

Merkel a rapporté que 90 % des souches bactériennes associées aux infections aux États-Unis sont maintenant liées à des mutations qui contournent la protection offerte par le vaccin.

Les enfants vaccinés contre la coqueluche présentent un affaiblissement rapide de la protection, parfois en deux ou trois ans - bien avant le rappel recommandé à l'âge de 11 ans. En conséquence, les enfants et les adolescents plus âgés sont de plus en plus touchés par les infections à mesure que leur protection s'estompe.

La recherche de vaccins améliorés, durables et à effets secondaires réduits contre la coqueluche est en cours. Cependant, tester ces nouveaux vaccins a été difficile en raison de la nature cyclique des épidémies de coqueluche, qui sont difficiles à prévoir. Les études de challenge humain pourraient offrir une solution à ce défi de test.

Les études de challenge humain, qui exposent des volontaires à l'infection pour tester l'efficacité de nouveaux vaccins, pourraient offrir une solution potentielle à ce défi de test. Cependant, la FDA et d'autres organismes de réglementation devront soigneusement peser les implications éthiques et les risques potentiels de telles études avant qu'elles ne puissent être mises en place.

Alors que de nombreux individus présentent des symptômes minimes lors des premières étapes, les investigateurs ont des défis pour évaluer l'efficacité du vaccin contre les symptômes légers précoces et sa capacité à empêcher la colonisation bactérienne dans les voies nasales. Malheureusement, les modèles de challenge de la coqueluche ne permettent pas d'obtenir des informations directes sur la capacité du vaccin à prévenir la maladie grave, qui est généralement l'objectif principal des vaccins.

De plus, les professionnels de santé ne connaissent pas les mécanismes immunitaires spécifiques qui offrent une protection contre la coqueluche, ce qui rend difficile l'évaluation de la similitude ou de la supériorité de l'immunité dérivée de ces vaccins expérimentaux par rapport à celle conférée par les vaccins approuvés - une stratégie connue sous le nom de pontage.

Vendredi, les laboratoires du Canada et du Royaume-Uni ont présenté leurs stratégies pour mener des essais de challenge de la coqueluche.

Les conseillers de la FDA ont ensuite été interrogés sur leur opinion pour savoir si ces essais pourraient évaluer avec précision les aspects essentiels et si de tels résultats pourraient servir de base à l'approbation d'un vaccin.

Les stratégies proposées par les laboratoires ont suscité une variété de points de vue de la part des experts. D'un côté, ils ont convenu que cette méthode avait le potentiel d'accélérer les tests de nouveaux vaccins. Cependant, ils ont émis des doutes sur la suffisance du raffinement de ces études.

Dr. Melinda Wharton, directrice associée pour la politique vaccinale et les partenariats cliniques au CDC, a déclaré : "Je suis très favorable à cela, mais je ne suis pas tout à fait convaincue que nous en soyons encore là."

La hausse continue des cas de coqueluche représente une menace importante pour la santé publique. Malgré les taux de vaccination élevés, la protection offerte par les vaccins contre la coqueluche semble diminuer avec le temps, rendant les individus plus vulnérables aux infections.

