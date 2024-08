En cours de formation, d'amélioration des compétences ou de renforcement des capacités - L'augmentation des apprentis dans le secteur artisanal saxon a été remarquable.

En artisanat saxon cette année, nous avons observé une augmentation significative du nombre d'hommes et de femmes rejoignant les apprentissages par rapport à l'année dernière. Selon la Chambre des métiers de Dresde, la région de Dresde a connu une augmentation de 6,2 % des nouveaux contrats de formation artisanale par rapport à l'année précédente. Au total, 1 994 nouveaux contrats ont été signés au début de la nouvelle période de formation, comparé aux 1 877 de l'année dernière. Cela marque la quatrième année consécutive de croissance du nombre d'apprentis.

Andreas Brzezinski, le PDG de la Chambre des métiers de Dresde, a commenté : "Cette tendance indique que les entreprises sont très investies dans la formation, et que les jeunes perçoivent l'artisanat dans la région comme une option attrayante pour l'éducation et l'économie, offrant de nombreuses opportunités." Il a ajouté que les retardataires avaient encore une chance de commencer un apprentissage dans l'artisanat, car certaines entreprises cherchaient toujours des apprentis qualifiés pour l'année de formation en cours.

Les entreprises artisanales de Meißen, Bautzen, Görlitz, Saxon Switzerland-Osterzgebirge et de la capitale régionale de Dresde soutiennent les apprentissages dans plus de 80 métiers.

Tendances similaires dans le sud-ouest de la Saxe

Cette année, la région de Chemnitz a signé un total de 1 939 contrats de formation dans 96 professions artisanales distinctes, poursuivant la hausse des accords de formation, selon la Chambre des métiers de Chemnitz. L'augmentation en pourcentage par rapport à l'année dernière, où 1 884 contrats ont été signés à la même époque, est de 2,9 %.

Une fois de plus, la mécanique de véhicules avec 410 nouveaux contrats de formation figure parmi les 5 professions de formation les plus préférées, suivie de l'électronique (153), la mécanique de plantes pour la sanitation, le chauffage et la climatisation (127), les menuisiers (93) et les peintres et vernisseurs (76). Parmi les apprentis, on compte 390 femmes et 1 549 hommes. Cette année, 207 contrats de formation ont également été attribués aux diplômés du lycée.

Actuellement, l'échange de places d'apprentissage de la Chambre des métiers répertorie encore 464 apprentissages vacants, permettant aux entreprises de publier leurs offres d'emploi. Le président de la Chambre des métiers, Frank Wagner, a noté que les chiffres pourraient être encore plus favorables si ces nombreux postes vacants étaient également pourvus. Remarquablement, il y a toujours une pénurie de travailleurs qualifiés.

En réponse à l'intérêt croissant pour l'artisanat, de nombreuses entreprises de Dresde sont également impliquées dans la Manufacture d'artisanat, en investissant davantage dans la formation pour répondre à cette demande. Cette augmentation des apprentissages ne se limite pas à Dresde, car le sud-ouest de la Saxe a également connu une augmentation des contrats de formation dans des professions comme la mécanique de véhicules et l'électronique.

