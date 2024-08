- L'augmentation des agressions au couteau dans les gares prend de l'ampleur <unk> Faeser plaide pour des réglementations plus strictes sur les armes à feu

La police fédérale allemande a documenté 373 incidents liés aux couteaux dans les gares cette année. Selon le journal "Bild" et l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur, il y a eu un total de 639 tels incidents en 2023. Par ailleurs, 7 incidents liés aux couteaux ont été signalés aux "points d'arrêt" - arrêts plus petits non classés comme gares - pendant la première moitié de l'année, comparativement à 11 incidents en 2023. Plus fréquemment, ces incidents se sont produits sur les voies ferrées, où la police fédérale a rapporté 84 incidents liés aux couteaux de janvier à juin, après 196 incidents dans l'année précédente. Ces statistiques comprennent les cas où un couteau était simplement porté ou utilisé, la police fédérale ayant précisé que les données pourraient être sujettes à modification.

Pour la sécurité des gares et des S-Bahn de la Deutsche Bahn, la responsabilité est partagée entre la compagnie ferroviaire et la police fédérale. Dans les U-Bahn et les bus, les exploitants et la police des États respectifs sont responsables.

Face à la hausse des attaques à l'arme blanche, la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) plaide pour des réglementations plus strictes sur les couteaux. Dans la loi sur les armes à venir, Faeser a annoncé dans "Bild am Sonntag" qu'elle prévoyait de "limiter davantage le port de couteaux dans les espaces publics". Les espaces publics autoriseront les couteaux avec des lames d'une longueur maximale de six centimètres, contre douze centimètres actuellement. Il y aura une interdiction totale de porter des couteaux à cran d'arrêt dangereux.

Andreas Roßkopf du Syndicat de la police (GdP) a déclaré à "Bild" que si une interdiction de porter des couteaux dans les gares était généralement raisonnable, des changements législatifs étaient nécessaires pour que la police fédérale puisse l'appliquer efficacement. Actuellement, les contrôles aléatoires ne sont pas possibles en vertu de la législation actuelle.

L'an dernier, la Conférence des ministres de l'Intérieur a exhorté Faeser à examiner une réglementation nationale sur les interdictions d'armes dans les trains et dans les gares, et, le cas échéant, à proposer des modifications aux conditions de transport de la Deutsche Bahn, avec un accent particulier sur les couteaux. Cependant, les conditions de transport de la compagnie ferroviaire prévoient actuellement : "Il est interdit de transporter en bagage à main ou en bagage enregistré : des objets et des substances susceptibles de perturber ou de blesser les autres passagers ou d'endommager le véhicule."

