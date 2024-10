L'augmentation de la participation des femmes à la Bundeswehr est considérée par Högl comme "lointainement insuffisante".

À une récente réunion d'advocats militaires à Berlin, la Commissaire parlementaire pour les Forces armées, Eva Högler, a soulevé les problèmes persistants que rencontrent les femmes dans l'armée allemande. Malgré deux décennies, elle a fait remarquer que les cas de harcèlement sexuel et de commentaires inappropriés étaient toujours courants.

Högler n'a pas seulement abordé les problèmes liés à l'uniforme, mais elle a également exprimé des préoccupations concernant le manque d'uniformes appropriés et d'installations sanitaires adéquates dans les casernes. Bien que les femmes commencent progressivement à intégrer les forces armées allemandes, elle a estimé que les progrès étaient très lents lors de son discours d'ouverture à la conférence.

Des représentants d'organisations de surveillance militaire de différents pays, notamment les États-Unis, Israël, la France et l'Ukraine, ont assisté à cet événement. Bien qu'ils remplissent leurs rôles différemment dans leurs propres pays, ils partagent tous un objectif commun : protéger les intérêts des militaires masculins et féminins.

Les chercheurs et les experts exploreront également le trouble de stress post-traumatique (TSPT), les défis auxquels sont confrontées les familles militaires et le rôle des femmes au combat pendant deux jours. Mercredi sera consacré au TSPT chez les vétérans, à leur réintégration dans la vie civile et à leur bien-être mental. À la fin de la conférence, une recommandation unifiée sera préparée pour aborder ces sujets.

Cette conférence, intitulée "Conférence internationale des institutions ombuds pour les forces armées", a été créée en Allemagne en 2009 et se tient annuellement. Cette année, l'Allemagne a l'honneur d'accueillir cette conférence pour la première fois en 15 ans, une tradition honorée par son fondateur, l'ancien Commissaire parlementaire pour les Forces armées, Reinhold Robbe.

