L'audition de Novak Djokovic pour l'obtention de son visa est imminente, la demande de délai du gouvernement australien ayant été rejetée.

Djokovic est confiné dans un centre de détention temporaire à Melbourne alors qu'il conteste l'annulation de son visa avant l'Open d'Australie de ce mois-ci.

Karen Andrews, ministre australienne de l'Intérieur, a déposé samedi une requête demandant "que l'audience finale soit ajournée au mercredi 12 janvier 2022", soit cinq jours avant le début du tournoi.

La demande d'ajournement n'a pas été motivée, mais elle est intervenue quelques heures seulement après que l'équipe juridique de Djokovic a présenté un document de 35 pages exposant la défense du joueur contre la décision d'annuler son visa temporaire.

Dans le cadre de cette défense, il est apparu que Djokovic avait bénéficié d'une exemption médicale avant l'Open d'Australie car il s'était récemment remis de Covid-19.

Dans une lettre datée du 7 décembre, qui a été divulguée aux journalistes la semaine dernière et ne peut être vérifiée de manière indépendante par CNN, il apparaît que les organisateurs de l'Open d'Australie ont informé à tort les joueurs non vaccinés qu'ils pouvaient entrer en Australie pour participer au tournoi.

Des documents judiciaires publiés samedi ont confirmé que M. Djokovic, qui a déjà exprimé son opposition aux vaccins Covid-19 et aux obligations vaccinales, n'était pas vacciné lorsqu'il est arrivé en Australie le 5 janvier.

L'audience pour l'obtention de son visa est maintenant prévue à 10 heures, heure locale, lundi (18 heures, heure de l'Est, dimanche), et la décision quant à savoir s'il peut rester en Australie et participer au tournoi est attendue à 16 heures (12 heures, heure de l'Est).

Si le tribunal confirme l'annulation de son visa, Djokovic sera expulsé dès qu'il aura pris les dispositions nécessaires pour voyager.

Selon Craig Tiley, directeur général de Tennis Australia, ce sont des "informations contradictoires" qui ont conduit à accorder des exemptions aux joueurs non vaccinés avant l'Open d'Australie.

Dans une interview accordée dimanche à la chaîne CNN 9 News, M. Tiley a refusé de rejeter la responsabilité sur l'une ou l'autre des parties. Il a déclaré que Tennis Australia était en communication avec le ministère australien de l'Intérieur "toutes les semaines" et que toutes les parties concernées travaillaient dans un "environnement très difficile".

Tiley a ajouté qu'il aimerait voir Djokovic jouer à l'Open d'Australie. Le numéro un mondial espère remporter son 10e titre à l'Open d'Australie et son 21e titre du Grand Chelem à Melbourne ce mois-ci.

La détention de Djokovic au Park Hotel, un lieu de détention alternatif pour les réfugiés et les demandeurs d'asile, depuis jeudi, a suscité une grande attention ; des sympathisants se sont rassemblés à l'extérieur pour demander sa libération, tandis que d'autres ont souligné la situation critique des quelque 30 réfugiés également détenus dans l'hôtel.

En Serbie, pays natal de Djokovic, ses parents ont organisé des manifestations pour dénoncer les conditions dans lesquelles, selon eux, leur fils est "captif" de l'hôtel, ce qu'Andrews a démenti en début de semaine.

"Il est libre de quitter l'hôtel à tout moment, et les forces frontalières faciliteront son départ", a déclaré M. Andrews à ABC vendredi.

Dans une interview accordée samedi à la chaîne de télévision nationale serbe RTV Pink, le Premier ministre du pays, Ana Brnabic, a déclaré que Djokovic recevrait "des repas sans gluten, du matériel d'exercice et un ordinateur portable" pendant la durée de sa détention.

Selon des documents judiciaires publiés samedi, Djokovic a demandé à plusieurs reprises à être transféré dans un "lieu de détention plus approprié qui lui permettrait de s'entraîner" avant l'Open d'Australie.

Mme Brnabic a déclaré qu'elle s'était entretenue avec la ministre australienne des affaires étrangères, Marise Payne, mais qu'elle n'avait pas été en mesure d'annuler la décision de maintenir Djokovic au Park Hotel dans l'attente de l'issue de son procès.

"Il est toujours au Park Hotel, mais j'espère que nous avons rendu son séjour un peu plus supportable grâce aux concessions que nous avons obtenues pour lui", a-t-elle déclaré.

Josh Pennington a contribué au reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com