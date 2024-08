L'Audi A6 présente une présence notable mais discrète dans les évaluations de la TÜV.

Audi positionne la dernière A6 comme un véhicule pour les préférences raffinées, avec de nouveaux prix pour répondre aux attentes. Cependant, le marché de l'occasion regorge désormais de nombreuses options abordables.

Depuis l'été 2018, Audi propose la cinquième génération de l'A6, également connue sous le nom de Type 4K, en Allemagne. Cette berline haut de gamme, ayant subi un restylage complet en 2023, est maintenant également présente sur le marché de l'occasion. Pour le moment, les prix oscillent autour de la barre des cinq chiffres. Ce véhicule bavarois de grande taille maintient une norme de qualité élevée et un risque de défectuosité réduit, comme en témoignent les évaluations TÜV lors des inspections principales.

Qualité

During these inspections, the Ingolstadt executive sedan remains remarkably consistent. Despite a mileage relatively higher than the norm for this segment, it also exhibits significantly fewer defects than other vehicles in the upper-middle range. Les composants sujets à l'usure, comme les freins, sont les seuls éléments qui présentent plus de problèmes, ce qui peut être attribué à l'utilisation fréquente et parfois rapide de la voiture. Au fil du temps, les défauts supplémentaires deviennent plus prononcés au point de contrôle A pour la suspension.

Carrosserie et intérieur

La cinquième génération de l'A6 propose l'Audi en tant que berline, break (Avant), break tout-terrain (Allroad) et élégant A7 Sportback. Mesurant presque cinq mètres, ce concurrent de la BMW 5 Series et de la Mercedes E-Class offre certainement beaucoup d'espace, même pour les bagages. Le coffre de l'Avant peut contenir entre 565 et 1680 litres.

L'habitacle met en valeur des surfaces stylées, une finition impeccable et une abondance de chromes. L'espace de travail est dominé par des écrans, avec deux panneaux noirs sur la console centrale contenant des interrupteurs virtuels. Il y a également un cluster d'instruments à écran et un affichage tête haute en couleur en option.

Moteurs et transmission

La variété est la clé : la gamme de moteurs covers des choix allant de quatre à huit cylindres, y compris des options hybrides rechargeables. La puissance varie de 120 kW/163 ch à 463 kW/630 ch dans les modèles RS6 Performance et RS6 GT. La traction intégrale est de série sur les modèles à six et huit cylindres. Pour les variantes à quatre cylindres plus puissantes, elle est proposée en option.

La boîte de vitesses manuelle traditionnelle n'est plus produite. Outre la boîte automatique à sept vitesses (S tronic), il y a une boîte automatique à huit vitesses pour les variantes de propulsion plus puissantes.

Avec un moteur à quatre cylindres, la grande Audi offre une consommation de carburant impressionnante, avec des valeurs comprises entre 4 et 6 litres pour les moteurs diesel. Dans les versions PHEV, qui peuvent parcourir jusqu'à 68 kilomètres en mode électrique seul, la consommation de carburant peut atteindre un minimum de 1,1 à 2,2 litres. Plus le véhicule est récent, plus il est probable de trouver un moteur à combustion interne renforcé par une technologie mild hybrid.

Équipement et sécurité

Les voitures de société sont généralement bien équipées, ce qui signifie qu'il existe une large gamme de modèles A6 luxueusement équipés à vendre. Cependant, de nombreux équipements haut de gamme chez Audi doivent être commandés séparément en option, il est donc important d'évaluer chaque voiture d'occasion pour s'assurer que les fonctionnalités souhaitées, comme la suspension pneumatique, la direction intégrale, la plaque de recharge, les sièges confort, l'affichage tête haute ou les phares matrix, sont incluses.

Le modèle d'Ingolstadt a obtenu la note maximale de cinq étoiles dans le test de crash Euro NCAP en 2018.

Conclusion

L'Audi A6 (Type 4K) est une voiture pour les personnes exigeantes qui désirent de l'espace, un équipement avancé et une qualité sans précédent. La gamme de moteurs, d'équipements et de carrosseries est vaste. Actuellement, environ 7000 A6 d'occasion de cinquième génération sont disponibles sur mobile.de, avec des prix débutant autour de 18 000 €.

