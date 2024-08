- L'attrait des opinions anti-genre n'a manifestement pas été largement approuvé.

L'initiative hambourgeoise "Fin de la langue de genre dans l'administration et l'éducation" semble avoir manqué son objectif. Le nombre exact de signatures de partisans n'a pas encore été annoncé, car les signatures envoyées par courrier et recueillies dans les centres de service aux citoyens n'ont pas encore toutes été comptabilisées, a déclaré Jens Jeep, le gardien de l'initiative. Il est raisonnable de supposer que les environ 66 000 signatures nécessaires pour un référendum ont été ratées de peu.

À la fin de la période de collecte de mercredi soir, l'initiative avait déjà recueilli 36 000 signatures. Cependant, d'autres listes de signatures n'ont pas été ajoutées, a déclaré la tutrice Anja Oelkers. On estime que le total restera inférieur à 40 000 signatures. Au final, les organisateurs prévoient environ 55 000 à 60 000 signatures.

Jeep a blâmé le Sénat pour avoir programmé la période de collecte de signatures pendant les vacances d'été et pour l'organisation défectueuse de l'initiative populaire par les autorités comme raisons de l'échec. "Je suis plutôt convaincu que nous aurions recueilli 100 000 signatures en dehors de la période de vacances." Cette idée a été renforcée par une augmentation notable des partisans lors des derniers jours de vacances.

La Cour constitutionnelle de Hambourg a également présenté un autre défi à l'initiative en rejetant une demande urgente de report de la collecte de signatures au début juillet. Jeep a déclaré qu'ils envisageaient encore de déposer une plainte constitutionnelle à Karlsruhe contre cette décision.

Les parrains ont cherché à faire en sorte que l'administration hambourgeoise, les établissements d'enseignement et les entreprises municipales cessent d'utiliser les astérisques de genre et les deux-points. Le projet de loi présenté par l'initiative prévoit que le Sénat doit stipuler pour ces institutions que la communication écrite ou électronique officielle et les publications doivent respecter les lignes directrices officielles recommandées par le Conseil de l'orthographe allemande. L'initiative n'a pas réussi à obtenir gain de cause lors de l'Assemblée des citoyens.

L'an dernier, l'opposition au genre a réussi à lancer son initiative populaire en remettant 16 000 signatures à la mairie. Selon la législation populaire de Hambourg, le vote populaire représente la deuxième étape de la procédure qui aurait ouvert la voie à un référendum si le nombre de signatures requis avait été atteint.

L'initiative hambourgeoise visait à mettre fin à l'utilisation de la langue de genre dans l'administration et l'éducation, en soulignant l'importance de prendre en compte à la fois le ["genre et le sexe"]. Malheureusement, l'initiative n'a pas atteint son objectif, recueillant seulement environ 55 000 à 60 000 signatures, bien moins que les 66 000 nécessaires pour un référendum.

Lire aussi: