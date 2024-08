L'attrait dangereux du mouvement traditionnel des épouses

Ces dames se présentent toujours impeccablement, rayonnant de positivité et semblent jongler avec grâce entre les responsabilités domestiques et les soins aux enfants : ces "Tradwives" autoproclamées propagent l'image d'une femme au foyer attentionnée sur les réseaux sociaux. Cependant, les apparences peuvent être trompeuses.

Elles ont délibérément adopté une division des rôles conventionnelle et propagent l'image d'une femme au foyer qui se sacrifie sur les réseaux sociaux, souvent désignées sous le terme de "Tradwives". Ce terme est issu d'une combinaison de "traditionnel" et de "femmes". Outre le maintien d'un certain charme rétro, elles font paraître les tâches domestiques et les soins aux enfants étonnamment simples. Elles affichent également un aspect soigné en toutes circonstances.

Le mouvement des Tradwives, popularisé par des influenceuses américaines comme Nara Smith, Estee Williams et Ballerinafarm (vrai nom Hanna Neeleman), a attiré beaucoup d'attention via des plateformes comme TikTok. Dans une vidéo virale de TikTok, la femme américaine Estee Williams a élaboré sur cette tendance : "Nous croyons que notre rôle est d'être des femmes au foyer", a-t-elle déclaré. Cela ne signifie pas sous-estimer les réalisations des femmes ; plutôt, les Tradwives croient que les femmes devraient prioriser leur mari et leur famille plutôt que leur carrière et leurs ambitions personnelles.

L'experte financière Anne Connelly a soulevé des préoccupations concernant cette tendance lors d'une interview avec ntv.de : "Les femmes ont travaillé dur pour obtenir leurs droits et leur égalité - rémunération égale et répartition équitable des tâches de soins. Et maintenant, nous assistons à un retour des stéréotypes des années 1950", a-t-elle déclaré.

Considérations financières

Dans les années 1950, les femmes dépendaient financièrement de leur mari, sans l'indépendance de travailler ou d'ouvrir un compte bancaire sans le consentement de leur époux. Le mouvement des Tradwives représente un retour aux rôles de genre traditionnels et romantise le passé. Connelly admet l'attrait, reconnaissant le désir d'un foyer chaud et sécurisant au milieu du chaos sociétal : "Beaucoup trouvent ce sentiment attrayant, mais c'est trompeur." Elle souligne que l'aspect financier de ce mode de vie est souvent ignoré dans ces publications sur les réseaux sociaux.

Connelly argue que, bien que mettre sa carrière entre parenthèses pour la famille puisse être acceptable, les femmes doivent sérieusement considérer les implications financières. Bien que des avantages tels que l'entretien soient courants dans les années 1950, cela n'est plus le cas aujourd'hui. Connelly recommande aux femmes d'avoir des conversations ouvertes et transparentes avec leur partenaire sur les contingences financières, telles que les contrats de mariage ou la compensation de pension. Par exemple, un plan d'épargne sous forme de fonds indiciel ou de fonds mutuels pourrait être établi au nom de la femme, avec des contributions régulières. Des dispositions pourraient également être prévues dans un contrat de mariage concernant la division des biens conjoints. Comprendre l'élément financier est crucial, surtout pour les femmes célibataires qui choisissent cette voie.

Cependant, le modèle de femme au foyer conventionnel des années 1950 n'est plus pratique pour la plupart des familles aujourd'hui. L'adoption d'un mode de vie "Tradwife" est un luxe exclusif, dépendant du revenu du mari pour soutenir la famille. "Dans l'environnement inflationniste actuel, cela n'est réalisable que dans quelques partenariats", a déclaré Connelly, observant que Neeleman, une Tradwife dont le mari est le fils d'un multimillionnaire, peut se permettre ce luxe.

Cependant, toutes les "Tradwives" n'incarnent pas le stéréotype de la femme au foyer vintage.

Malgré l'idée de mères au foyer, de nombreuses influenceuses des réseaux sociaux désignées comme "Tradwives" s'adonnent en réalité à un travail rémunéré. Elles génèrent des revenus à partir de vidéos populaires de cuisine et de pâtisserie, transformant leur maison en studio. Ashley McGuire, experte de l'Institut d'études familiales basé aux États-Unis, a révélé que les "Tradwives" cachent leur travail, se faisant passer pour des femmes au foyer traditionnelles. McGuire argue que ces femmes trompent la réalité, attirées par la monétisation de leur foyer tout en récoltant les récompenses de la célébrité sur les réseaux sociaux. Elles sont des mères qui travaillent à domicile, pas les femmes au foyer traditionnelles qu'elles semblent être.

Smith, par exemple, est célèbre pour ses vidéos de cuisine, créant tout, des Cornflakes au Cola, chez elle. Sa cuisine impeccablement organisée attire des millions de téléspectateurs. Le revenu précis qu'elle gagne grâce à ces vidéos est difficile à déterminer. TikTok paie reportedly environ 0,50 $ à 1 $ pour 1000 vues pour des vidéos d'une minute ou plus. En mars seulement, Smith est estimée avoir gagné environ 200 000 $ - hors publications sponsorisées.

McGuire questionne l'authenticité de leurs personas de femmes au foyer, suggérant qu'elles exploitent les téléspectateurs avec des aspirations de perfection, causant des sentiments d'insuffisance et de doute de soi.

Bien que certaines Tradwives puissent se permettre ce mode de vie luxueux grâce au revenu élevé de leur mari, la mise en œuvre du modèle de femme au foyer conventionnel des années 1950 n'est pas pratique pour la plupart des familles aujourd'hui. L'aspect financier de ce mode de vie, souvent ignoré dans les publications sur les réseaux sociaux, est crucial pour que les femmes le prennent en compte avant de prendre de telles décisions.

