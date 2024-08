L'attrait agréable de l'artisanat

Venturer dans la nature sauvage pour pratiquer l'artisanat de bushcraft peut bénéficier considérablement aux individus, leur permettant de se plonger dans l'artisanat primitif rappelant l'ère de la pierre. Deux autorités, l'une du domaine et l'autre de l'académie, expliquent pourquoi c'est le cas.

Échapper aux pressions d'un travail exigeant ou au vacarme de la vie urbaine n'est pas exactement une nouveauté. De plus, la pratique de l'immersion dans la nature pour se détendre est maintenant couramment connue sous le nom de "bain de forêt". De plus, il y a eu de nombreux comptes rendus d'individus partant en voyage de survie, surtout depuis que des émissions de télévision comme "Seul" ont connu du succès. Cependant, le bushcraft englobe plus que ces aspects.

Le bushcraft implique un équilibre entre les opposés : la simplicité et un objectif clair. Il ne s'agit pas de lutter pour survivre, mais plutôt de s'harmoniser avec la nature et de créer quelque chose avec ses propres mains, en utilisant des méthodes primitives. Les individus qui s'aventurent dans la nature sauvage par le bushcraft le font dans le but de survivre en utilisant des techniques ancestrales, non pas par nécessité, mais comme moyen de soulager le stress.

Qu'est-ce que le bushcraft ?

Le terme "bushcraft" est dérivé des mots "bush" (sauvage) et "craft" (artisanat). Bien qu'il y ait effectivement des similarités avec "survie", affirme l'expert en bushcraft Sepp Fischer à ntv.de, la distinction clé réside dans leurs objectifs. Contrairement à la survie, le bushcraft n'est pas centré sur la lutte pour survivre, mais plutôt sur un engagement volontaire à vivre "hors des sentiers battus". Les techniques impliquées peuvent être classées en trois domaines : les méthodes de l'âge de pierre, les connaissances d'expédition et le camping. En combinant la sagesse antique avec la technologie moderne, les bushcrafters peuvent improviser tout l'équipement nécessaire, explique Fischer. Dans ses aventures forestières guidées, il enseigne des techniques pour :

Construire un abri

Collecter et purifier l'eau

Créer du feu

Identifier les plantes et les animaux comestibles

Signaler un appel à l'aide

Se repérer en utilisant des repères naturels

Fabriquer des récipients et des outils

S'y mettre est aussi simple que d'avoir un couteau de poche, dit Fischer. "Si quelqu'un est intéressé à se joindre, il est le bienvenu."

Quels sont les besoins pour le bushcraft ?

Bien que l'attrait de s'aventurer dans la nature sauvage avec un minimum d'équipement puisse être attrayant, Fischer met en garde contre cela pour les débutants. Il suggère : "Soit je sais ce que je fais, soit j'en subirai les conséquences." Dans ses cours de bushcraft en Bavière, il met l'accent sur l'importance d'enseigner les anciennes techniques manuelles comme le tailleur de bois et les techniques ancestrales de création de feu dans un cadre détendu. Pour cela, il conseille aux débutants d'apporter au moins un sac de couchage et une "tarp". Cette feuille imperméable offre une protection contre la pluie, le soleil ou le vent en plein air. Fischer lui-même est bien préparé, visant à profiter de son temps dans la nature aussi stress-free que possible. "Si je n'apporte rien, je suis juste ridicule", dit-il à ceux qui critiquent ses préparatifs.

Un couteau, un sac de couchage et une tarp suffisent pour que les débutants puissent démarrer, selon Fischer. Il considère également une corde comme essentielle. Elle peut être utilisée pour fixer la tarp ou la suspendre pendant le transport de quelque chose. Même une branche cassée peut être immobilisée avec elle - des compétences que les bushcrafters en herbe peuvent apprendre dans ses cours de premiers secours en milieu sauvage.

Priorités en bushcraft - ce qui est le plus important

Une fois que vous avez rassemblé votre équipement et trouvé un endroit adapté, la question est : sur quoi devrait-on se concentrer en premier dans la nature sauvage ? Ce n'est pas l'eau potable, dit Fischer. "Entre-temps, vous pourriez être pris dans une tempête ou avoir froid." D'abord, vous devez trouver un endroit adapté pour votre camp. Comme Fischer l'explique dans son "Livre de l'artisanat forestier", la bonne séquence en bushcraft, comme en survie, est :

Camp Feu Eau Nourriture

Et ici, il y a effectivement des similarités avec le camping, comme Fischer le souligne : "Vous montez votre tente, puis vous allumez le réchaud à gaz, préparez quelques saucisses."

Pourquoi le bushcraft est si revigorant

Le propre voyage de Fischer dans le bushcraft a commencé après une période de stress excessif. "Un travail extrêmement exigeant", se souvient Fischer, l'a conduit à son point de rupture. À l'époque, il n'avait pas passé de temps dans la nature depuis neuf ans. "Dépourvu de nature", comme il se décrit lui-même. En concoctant sa première infusion de aiguilles de sapin, il découvre le pouvoir régénérateur de la nature. Il se sent de plus en plus connecté à la vie "dans", "de" et "dans" la nature. Depuis une décennie, il gagne sa vie uniquement grâce à ses cours en plein air.

Pourquoi le bushcraft est-il si revigorant ? "Vous êtes suffisamment occupé à trouver un endroit chaud pour dormir", dit Fischer. Et le travail manuel dans l'instant présent détourne l'attention des pensées négatives. De plus, prendre mieux soin de soi dans la nature sauvage renforce la confiance en soi à long terme.

L'impact de la forêt sur différents niveaux

La professeure Daniela Haluza discute de l'effet de la forêt sur nous avec ntv.de. Elle est médecin environnementaliste et experte en santé publique au Centre de santé publique de l'Université médicale de Vienne. Son département d'hygiène environnementale et de médecine environnementale a démontré que passer du temps dans la forêt possède des "effets profondément positifs sur le bien-être humain". Des études ont également montré un impact de détente du stress : les participants ont présenté des taux de cortisol (cortisol = "hormone de stress") significativement plus faibles après avoir passé du temps dans la forêt. Une diminution de la fréquence cardiaque et une pression artérielle stable ont également été observées, indiquant un effet général apaisant de la nature.

Dans la forêt, nous trouvons le vert apaisant et régénérant. Ce n'est pas simplement une impression subjective. "Cette couleur a un effet calmant prouvé sur le système nerveux et peut aider à réduire les niveaux de stress," déclare Haluza. Si de l'eau - et donc la couleur bleue - est également présente, l'effet est encore plus tonifiant, selon Haluza. L'eau symbolise la vie, portant une signification évolutive spéciale.

Au-delà des couleurs, les indices auditifs tels que le bruissement des feuilles, le murmure d'un ruisseau ou le chant des oiseaux, contribuent à la relaxation. Finalement, les odeurs jouent un rôle dans la restauration de la forêt : la recherche démontre que l'arôme des sols forestiers, des mousses et des arbres conifères a un impact apaisant et stimule le système nerveux parasympathique, associé à la relaxation et à la guérison.

Fischer est également convaincu que la forêt, en particulier l'art de la survie en milieu sauvage, est réparatrice pour le stress. Lorsque ses participants expriment de la fatigue le soir et ne se souviennent pas de leurs activités, il médite : "L'art de la survie en milieu sauvage serait l'antidote idéal au burnout." Souvent, il n'y a pas de réception de mobile pendant ses circuits, ce que ses participants apprécient. Immédiatement, ils deviennent plus détendus. Selon Fischer, il est impossible de courir stressé en pratiquant l'art de la survie en milieu sauvage.

La Satisfaction de l'Artisanat à la Main - Pourquoi est-elle si Revigorante ?

Ce n'est pas seulement la verdure, la sérénité qui améliore l'état d'esprit des individus stressés. Selon Haluza, les activités manuelles "ont été scientifiquement prouvées avoir un impact psychologique positif". Surtout la création d'objets (mais aussi le jardinage) s'avère remarquable. La pleine conscience et l'engagement total dans l'instant présent y contribuent. "Cet état, connu sous le nom de 'flux', se caractérise par une absorption totale dans la tâche et se traduit par une satisfaction accrue et une réduction du stress," explique Haluza. De telles activités "tactiles" fournissent un lien calmant avec nos origines et nous ancrent. Elles instillent également un sentiment d'accomplissement.

